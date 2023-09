Bravo Philipp Öttl: Top 8 in tutte e tre le gare di Aragon

Sebbene Philipp Öttl (Ducati) non abbia ottenuto il suo miglior risultato nel Campionato Mondiale Superbike al MotorLand Aragon, non ha ottenuto tanti punti come in questo weekend in nessun'altra occasione quest'anno.

Quest'anno Philipp Öttl è stato sempre in conflitto con se stesso. A volte è stato sfortunato per problemi tecnici, altre volte ha sbagliato le qualifiche e ha dovuto espiare questo peccato in gara. Aveva la velocità necessaria per entrare nella top 10 in quasi tutti i circuiti, ma è riuscito a convertirla solo in parte in risultati importanti.

Dalla pausa estiva, Öttl è visibilmente più rilassato, cosa che lui stesso attribuisce al suo futuro incerto. Quello che sembra strano è probabilmente un certo atteggiamento di noncuranza, che gli ha fatto ritrovare la gioia di guidare e quindi il successo.

A Magny-Cours, il bavarese è entrato per tre volte nella top 10 con le posizioni 9, 10 e 10, mentre ad Aragon ha ottenuto un ottimo sesto, ottavo e settimo posto. Questi piazzamenti si sommano ai 21 punti del Campionato del Mondo, uno in più rispetto alla sua brillante apertura di stagione in Australia, dove Philipp si è classificato undicesimo, sesto e quinto.

Quando SPEEDWEEK.com è andato a trovarlo nel box della sua Ducati del team Go Eleven, Öttl aveva un grande sorriso sul volto. Sa che tre primi posti in un gruppo di piloti con 14 moto ufficiali - più tre forti Ducati private - sono una prestazione impeccabile.

"Abbiamo lavorato bene in questo fine settimana, nella Superpole sono stato il miglior pilota indipendente, nella seconda gara principale era vicino", ci ha detto Philipp. "Io e la squadra siamo contenti, vogliamo continuare così. Ora ho una buona forma".

Öttl è stato in gruppo con i piloti Honda Iker Lecuona e Xavi Vierge per tutta la distanza, e anche Michael van der Mark (BMW) è stato nel gruppo fino a metà gara. Al traguardo Lecuona era sesto, Öttl settimo, Vierge ottavo e van der Mark undicesimo.

"Vierge è stato un po' più tranquillo rispetto a Magny-Cours", ha sorriso Öttl. "Mi sono quasi tagliato i denti con lui, ma è stato sufficiente. Avrei voluto prendere anche Lecuona, ma poi la moto di Locatelli si è rotta e lui non è uscito di pista. Sono uscito dalla traiettoria all'interno, non sapevo cosa stesse succedendo. Non voglio essere il primo a scivolare. C'erano segnali per lui ovunque, li ho visti per mezzo giro. Non so cosa non si potesse vedere. Mi è costata la connessione, anche se non avrebbe fatto alcuna differenza per il posto".

La posizione di partenza è decisiva per tutti i piloti che partono da metà schieramento. "Fa molta differenza", ha confermato il 27enne. "Se sono in terza fila, non penso a nulla. Con una buona partenza ci sta. Ma se sono in 14ª fila...".