Bravo Philipp Öttl: 8 primeiros nas três corridas de Aragão

Embora Philipp Öttl (Ducati) não tenha conseguido o seu melhor resultado no Campeonato do Mundo de Superbikes em MotorLand Aragon, não marcou tantos pontos como neste fim de semana em qualquer outra ocasião deste ano.

Philipp Öttl esteve sempre em conflito consigo próprio este ano. Por vezes, teve azar com problemas técnicos, outras vezes fez asneira na qualificação e teve de expiar esse pecado nas corridas. Tinha velocidade para ficar entre os 10 primeiros em quase todas as pistas, mas só conseguiu converter parcialmente esse facto em bons resultados.

Desde a pausa de verão, Öttl tem estado visivelmente mais descontraído, o que ele próprio atribui ao seu futuro incerto. O que parece estranho é provavelmente uma certa atitude de despreocupação, que lhe devolveu a alegria de conduzir e, consequentemente, o sucesso.

Em Magny-Cours, o bávaro entrou três vezes no top 10, com as posições 9, 10 e 10. Em Aragão, terminou num forte sexto, oitavo e sétimo lugares. Estas colocações somam 21 pontos para o Campeonato do Mundo, mais um do que na sua brilhante abertura de época na Austrália, onde Philipp terminou em décimo primeiro, sexto e quinto.

Öttl tinha um grande sorriso no rosto quando o SPEEDWEEK.com o visitou na box da sua equipa Go Eleven Ducati. Ele sabe que três oitavos de final num campo de pilotos com 14 motos de fábrica - mais três fortes Ducati privadas - é um desempenho impecável.

"Trabalhámos bem no fim de semana, na corrida da Superpole fui o melhor piloto independente, na segunda corrida principal ele esteve perto", disse-nos Philipp. "Eu e a equipa estamos contentes, queremos continuar assim. Agora tenho uma boa forma."

Öttl esteve num grupo com os pilotos de fábrica da Honda, Iker Lecuona e Xavi Vierge, durante toda a distância, e Michael van der Mark (BMW) também esteve na mistura até meio da corrida. No final, Lecuona foi sexto, Öttl sétimo, Vierge oitavo e van der Mark décimo primeiro.

"Vierge foi um pouco mais calmo do que em Magny-Cours", sorriu Öttl. "Quase que lhe cortava os dentes, mas foi o suficiente. Também gostaria de ter apanhado o Lecuona, mas depois a mota do Locatelli partiu-se e ele não saiu da pista. Eu saí da linha de corrida por dentro, não sabia o que se estava a passar. Não quero ser o primeiro a escorregar. Havia sinais para ele em todo o lado, vi-os durante meia volta. Não sei o que é que não se via ali. Custou-me a ligação, embora não tivesse feito qualquer diferença no lugar".

A posição de partida é decisiva para todos os pilotos do pelotão da frente. "Faz muita diferença", confirmou o piloto de 27 anos. "Se eu estiver na terceira fila, não penso em nada. Com uma boa largada, tudo se encaixa. Mas se estiver em 14º..."