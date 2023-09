Dominique Aegerter: Por qué Aragón fue extremadamente tedioso

Dominique Aegerter, bicampeón de Supersport, nos ha deleitado con algunas actuaciones sorprendentes en su primera temporada en Superbike. Ya se ha metido entre los ocho primeros en once ocasiones e incluso rozó el podio con un cuarto puesto en Assen.

Sin embargo, el piloto suizo también ha tenido que soportar contratiempos una y otra vez, sus problemas con la bomba del brazo le impidieron obtener mejores resultados a mitad de temporada. Ya se ha sometido a tres operaciones en el antebrazo esta temporada, pero esta lacra ya es cosa del pasado.

Finalmente recuperado, Domi fue derribado por Scott Redding (BMW) en la segunda carrera principal en Magny-Cours hace quince días, chocando fuertemente contra su hombro. En su caída del sábado por la mañana en la FP3 en Aragón, cayó sobre el mismo hombro. No sólo perdió 30 minutos de entrenamientos, sino también su moto y un poco de confianza.

Era previsible que no se pudieran hacer grandes gestas desde el puesto 16 de la parrilla. Los puestos 15, 14 y 12 en las tres carreras en MotorLand son, sin embargo, aleccionadores. Aegerter consiguió por ello cinco puntos en el campeonato y como décimo en la general con 128 puntos tiene ahora dos rivales directamente delante de él: Alex Lowes (Kawasaki) es noveno con un punto más, octavo Xavi Vierge (Honda) tiene 132.

"La FP3 me habría servido de algo en el sentido de que cada kilómetro recorrido da datos e información", ha declarado Domi a SPEEDWEEK.com en el paddock de Aragón. "No progresamos así y tuve una mala posición en la calificación también por eso. Después de ser derribado en Francia, hacen falta unas cuantas carreras para recuperar toda la confianza. Para la carrera al sprint elegimos la opción del neumático más blando. Pero desde la 16ª posición de la parrilla me vi envuelto en duras batallas con otros fabricantes y no fue fácil avanzar. Para la segunda carrera hicimos algunos cambios en la moto. Me sentí un poco más cómodo con ella, pero la diferencia con el tiempo ganador era un poco mayor. En general ha sido una carrera difícil porque adelantar en el mediocampo nunca es fácil".

Notable: El debutante Aegerter siempre se muestra fuerte cuando ha estado probando antes con su equipo en el circuito correspondiente. En Aragón, todos los fabricantes probaron durante el parón veraniego - excepto Yamaha.