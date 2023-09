Dominique Aegerter : pourquoi Aragon a été extrêmement pénible

Le double champion Supersport Dominique Aegerter nous a gâtés avec quelques performances étonnantes lors de sa première saison en Superbike. Il s'est hissé onze fois dans le top 8 et a même frôlé le podium à Assen en terminant quatrième.

Mais le Suisse a également essuyé des revers à plusieurs reprises, ses problèmes de pompe au bras l'ayant empêché d'obtenir de meilleurs résultats en milieu de saison. Il s'est fait opérer trois fois de l'avant-bras cette saison, mais ce problème a disparu depuis.

Enfin rétabli, Domi s'est fait tirer dessus par Scott Redding (BMW) lors de la deuxième course principale à Magny-Cours il y a deux semaines et s'est violemment écrasé sur l'épaule en tombant. Samedi matin, lors de la FP3 à Aragon, il est tombé sur la même épaule. Non seulement 30 minutes d'entraînement ont été perdues , mais la moto d'intervention a également été détruite et la confiance a disparu.

Il était prévisible que la 16e place sur la grille de départ ne permettrait pas de réaliser de grandes choses. Les 15e, 14e et 12e places obtenues lors des trois courses au MotorLand sont néanmoins décevantes. Aegerter a reçu cinq points de championnat du monde pour cela et, en tant que dixième du classement général avec 128 points, il a désormais deux adversaires juste devant lui : Alex Lowes (Kawasaki) est neuvième avec un point de plus et le huitième Xavi Vierge (Honda) en a 132.

"La FP3 m'aurait été utile dans la mesure où chaque kilomètre parcouru aurait fourni des données et des informations", a déclaré Domi lors d'une rencontre avec SPEEDWEEK.com dans le paddock d'Aragon. "Nous n'avons pas progressé de cette manière et c'est aussi pour cela que j'ai été mal placé en qualifications. Après le tir en France, il faut quelques courses pour retrouver la pleine confiance. Pour la course de sprint, nous avons choisi la variante de pneus plus tendres. Mais depuis la 16e place sur la grille, j'ai été impliqué dans de violentes bagarres avec d'autres constructeurs et il n'a pas été facile de traverser le peloton. Pour la deuxième course, nous avons apporté quelques modifications à la moto. Je me suis senti un peu plus à l'aise, mais l'écart avec le temps du vainqueur était un peu plus grand. De manière générale, la course a été difficile car il n'est jamais facile de dépasser au milieu du peloton".

Fait marquant : le rookie Aegerter est toujours fort lorsqu'il a fait des essais avec son équipe sur le circuit en question auparavant. A Aragon, tous les constructeurs ont effectué des tests pendant la pause estivale, à l'exception de Yamaha.