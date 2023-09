Dominique Aegerter: Perché Aragon era estremamente noioso

Il due volte campione della Supersport Dominique Aegerter ci ha viziato con alcune prestazioni straordinarie nella sua prima stagione in Superbike: è già entrato nei primi otto posti per undici volte e ha persino sfiorato il podio con il quarto posto ad Assen.

Tuttavia, il pilota svizzero ha dovuto fare i conti con una serie di contrattempi: i problemi alla pompa del braccio gli hanno impedito di ottenere risultati migliori nella parte centrale della stagione. In questa stagione ha già subito tre operazioni all'avambraccio, ma questa piaga è ormai un ricordo del passato.

Finalmente recuperato, Domi è stato abbattuto da Scott Redding (BMW) nella seconda gara principale a Magny-Cours quindici giorni fa, cadendo pesantemente sulla spalla. Nella caduta di sabato mattina nelle FP3 ad Aragon, è caduto sulla stessa spalla. Non solo ha perso 30 minuti di prove, ma ha anche perso la moto e un po' di fiducia.

Era prevedibile che dal 16° posto in griglia non sarebbe stato possibile fare grandi cose. I piazzamenti al 15°, 14° e 12° posto nelle tre gare di MotorLand fanno comunque riflettere. Aegerter ha ottenuto cinque punti in campionato e, decimo in classifica generale con 128 punti, ha ora due avversari direttamente davanti a sé: Alex Lowes (Kawasaki) è nono con un punto in più, ottavo Xavi Vierge (Honda) con 132.

"Le FP3 mi sarebbero servite nel senso che ogni chilometro percorso fornisce dati e informazioni", ha detto Domi a SPEEDWEEK.com nel paddock di Aragon. "Non abbiamo fatto progressi in questo senso e anche per questo ho avuto una brutta posizione in qualifica. Dopo l'abbattimento in Francia, ci vuole qualche gara per ritrovare la piena fiducia. Per la gara sprint abbiamo scelto la gomma più morbida. Ma a partire dal 16° posto in griglia sono stato coinvolto in una feroce battaglia con altri costruttori e non è stato facile superare lo schieramento. Per la seconda gara abbiamo apportato alcune modifiche alla moto. Mi sentivo un po' più a mio agio, ma il distacco dal tempo di vittoria era un po' più grande. In generale, è stata una gara difficile, perché i sorpassi a centrocampo non sono mai facili".

Da notare: il debuttante Aegerter è sempre forte quando ha effettuato dei test con la sua squadra sul rispettivo circuito di gara. Ad Aragon, tutti i costruttori hanno effettuato test durante la pausa estiva, tranne la Yamaha.