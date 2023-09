Dominique Aegerter: Porque é que Aragão foi extremamente aborrecido

Uns escassos cinco pontos no campeonato não é o que o piloto da GRT Yamaha Dominique Aegerter esperava antes das corridas no MotorLand Aragon. As razões para este modesto resultado são múltiplas.

O bicampeão de Supersport, Dominique Aegerter, tem-nos mimado com algumas performances fantásticas na sua primeira época de Superbike. Ele já entrou nos oito primeiros onze vezes e até raspou o pódio em Assen, com o quarto lugar.

No entanto, o piloto suíço também teve de enfrentar contratempos repetidamente, os seus problemas com a bomba do braço impediram melhores resultados a meio da época. Ele já foi operado três vezes ao antebraço esta época, mas este flagelo é agora uma coisa do passado.

Finalmente recuperado, Domi foi abatido por Scott Redding (BMW) na segunda corrida principal em Magny-Cours, há duas semanas, batendo com força no seu ombro. No seu acidente de sábado de manhã no FP3 em Aragão, caiu sobre o mesmo ombro. Não só perdeu 30 minutos de treinos, como também perdeu a sua mota e um pouco de confiança.

Era previsível que não seriam possíveis grandes feitos a partir do 16º lugar da grelha. Os lugares 15, 14 e 12 nas três corridas em MotorLand são, no entanto, preocupantes. Aegerter ganhou cinco pontos no campeonato por este facto e, como décimo na geral com 128 pontos, tem agora dois adversários diretamente à sua frente: Alex Lowes (Kawasaki) é nono com mais um ponto e o oitavo Xavi Vierge (Honda) tem 132.

"O FP3 teria sido útil para mim no sentido em que cada quilómetro percorrido fornece dados e informações", disse Domi à SPEEDWEEK.com no paddock de Aragão. "Não progredimos assim e tive uma má posição na qualificação também por causa disso. Depois de ter sido abatido em França, são necessárias algumas corridas para recuperar a confiança total. Para a corrida de sprint escolhemos a opção de pneus mais macios. Mas a partir do 16º lugar da grelha estava envolvido em batalhas ferozes com outros construtores e não foi fácil passar pelo pelotão. Para a segunda corrida fizemos algumas alterações na mota. Senti-me um pouco mais confortável com ela, mas a diferença para o tempo do vencedor era um pouco maior. Em geral, foi uma corrida difícil porque ultrapassar no meio do pelotão nunca é fácil."

Notável: O estreante Aegerter é sempre forte quando já testou com a sua equipa na respectiva pista de corrida. Em Aragão, todos os fabricantes testaram durante a pausa de verão - exceto a Yamaha.