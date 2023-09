Axel Bassani, impotente: el equipo Ducati no le entendió

Incluso después de Aragón, Axel Bassani es el mejor piloto privado en la clasificación general, pero en Magny-Cours y Aragón el italiano no pudo brillar como de costumbre. Su único top-5 fue el 5º puesto en la segunda ronda en MotorLand. Antes de eso, el piloto del Motocorsa Ducati había conseguido un 9º y un 15º puesto bastante modestos para su nivel en la primera carrera y en la Superpole.



"En Aragón no pude pilotar la moto como lo hago normalmente", dijo el piloto de 24 años a SPEEDWEEK.com. "La parte delantera no me daba ninguna sensación. Era imposible tomar las curvas como lo hago normalmente. Cada vez que intentaba ir más rápido, la rueda delantera amenazaba con doblarse, incluso en la segunda carrera. Sólo he intentado llegar a la meta y sumar algunos puntos para el campeonato. La posición es buena, pero no la diferencia de 15 segundos: eso es mucho".

Bassani continuó: "Este fin de semana ha sido extremadamente difícil al final, por culpa de la parte delantera. Hemos probado muchas cosas, pero nada ha servido. Con este problema, acabar quinto ha sido un resultado realmente bueno. Pero quiero luchar por el podio y espero poder hacerlo de nuevo en Portimão".

El fracaso de Motocorsa en la puesta a punto de la Panigale V4R se debió al personal. Bassani tuvo que prescindir de su jefe técnico. "Me faltaba la persona más importante en el box. Era difícil describir mi problema y mis sensaciones a los demás chicos; espero que Simone esté de vuelta en Portugal."