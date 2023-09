Axel Bassani impuissant : l'équipe Ducati ne le comprenait pas

Même après Aragón, Axel Bassani est le meilleur pilote privé au classement général, mais à Magny-Cours et Aragón, l'Italien n'a pas brillé comme d'habitude. Son seul top 5 a été la cinquième place de la deuxième course au MotorLand. Auparavant, le pilote Motocorsa-Ducati s'était classé à des places plutôt modestes pour lui, 9e et 15e, lors de la première course et de la course Superpole.



"Je n'ai pas pu piloter ma moto en Aragón comme je peux le faire normalement", a expliqué le pilote de 24 ans à SPEEDWEEK.com. "L'avant ne me procurait aucune sensation. Il était impossible de prendre des virages comme d'habitude. Chaque fois que j'essayais d'aller plus vite, la roue avant menaçait de se refermer, même lors de la deuxième course. J'ai simplement essayé d'atteindre l'objectif et de prendre quelques points pour le championnat. La position est bonne, mais pas le retard de 15 secondes - c'est vraiment beaucoup".

Bassani poursuit : "Ce week-end a finalement été extrêmement difficile, à cause de l'avant. Nous avions essayé beaucoup de choses, rien n'a marché. Avec ce problème, terminer cinquième était vraiment un bon résultat. Mais je veux me battre pour le podium et j'espère pouvoir le faire à nouveau à Portimão".

Le fait que Motocorsa n'ait pas réussi à maîtriser les réglages de la Panigale V4R avait une cause personnelle. Bassani a dû se passer de son technicien en chef. "Il me manquait la personne la plus importante dans le box. C'était difficile de décrire mon problème et mes sentiments aux autres gars - espérons que Simone sera de retour au Portugal".