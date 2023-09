Axel Bassani impotente: il team Ducati non lo ha capito

Anche dopo Aragón, Axel Bassani è il miglior pilota privato nella classifica generale, ma a Magny-Cours e Aragón l'italiano non ha potuto brillare come al solito. Il suo unico piazzamento nella top-5 è stato il 5° posto nel secondo round del MotorLand. Prima di allora, il pilota della Motocorsa Ducati aveva ottenuto un 9° e un 15° posto piuttosto modesti per i suoi standard nella prima gara e nella Superpole.



"Ad Aragón non sono riuscito a guidare la moto come faccio di solito", ha dichiarato il 24enne a SPEEDWEEK.com. "L'anteriore non mi dava feeling. Era impossibile affrontare le curve come faccio di solito. Ogni volta che cercavo di andare più veloce, la ruota anteriore rischiava di piegarsi su di me, anche nella seconda gara. Ho solo cercato di arrivare al traguardo e di prendere qualche punto per il campionato. La posizione è buona, ma non i 15 secondi di distacco, che sono davvero tanti".

Bassani ha continuato: "Questo fine settimana è stato estremamente difficile alla fine, a causa dell'anteriore. Abbiamo provato molte cose, ma nulla è servito. Con questo problema, finire quinto è stato davvero un buon risultato. Ma voglio lottare per il podio e spero di poterlo fare di nuovo a Portimão".

L'incapacità della Motocorsa di mettere mano alla messa a punto della Panigale V4R è dipesa dal personale. Bassani ha dovuto fare a meno del suo capo tecnico. "Mi mancava la persona più importante nel box. È stato difficile descrivere il mio problema e le mie sensazioni agli altri ragazzi - speriamo che Simone torni in Portogallo".