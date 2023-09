El único consuelo de Scott Redding (BMW): Mejor que en 2022

Scott Redding no llegó a Aragón en su mejor momento de ánimo, ni en su mejor forma. El piloto de 30 años tuvo un fin de semana para olvidar con tres caídas en Magny-Cours hace quince días. Además, el piloto de BMW sufrió dolorosas lesiones en un dedo y en la espalda en un accidente de entrenamiento en las dos semanas previas a la décima cita de la temporada en el trazado español.



"Respeto a él por haberlo sacado adelante a pesar del dolor", destacó el Director de Motorsport, Marc Bongers. "Después de los primeros entrenamientos libres parecía que no iba a poder continuar. Esperamos que ahora se recupere rápidamente".

De hecho, Redding pilotó por debajo de su forma normal durante todo el fin de semana. Después de terminar 11º el sábado, volvió a ser 11º en la carrera de la Superpole e incluso fue el peor piloto de BMW, 14º, en la segunda carrera.



"En general, el fin de semana ha sido un poco mejor para mí con la moto que el año pasado cuando estuvimos aquí. Eso fue algo", se burló Redding. "La carrera de la Superpole fue divertida. Pude luchar por el top-10, que era mi objetivo para este fin de semana. Para la segunda carrera estaba bastante confiado en poder estar entre los 10 primeros. Pero después de dos vueltas ya no tenía agarre y tenía muchas dificultades. En las curvas largas el agarre no era suficiente para salir bien de las curvas. Ha sido realmente difícil".

Extrañamente, los tiempos de Redding se estabilizaron hacia el final de la carrera. Pero fue demasiado tarde para ganar posiciones.



"No fue hasta las últimas vueltas, cuando el neumático estaba realmente desgastado, cuando llegó algo. Me he quedado bastante sorprendido porque creía que quizás podría luchar por el top-10 en esta carrera y luego ha sido todo lo contrario. Así que estoy un poco descontento", refunfuñó el subcampeón de 2020, "Tenemos que entender por qué ha pasado, porque el sábado iba mucho mejor. Con todo, estamos un poco más tranquilos después del fin de semana que en Magny-Cours, y ahora nos vamos a Portimão."