La seule consolation de Scott Redding (BMW) : mieux qu'en 2022

Le pilote ROKiT Scott Redding revient sur deux week-ends de course difficiles. Lors du meeting de Superbike au MotorLand Aragón, l'Anglais a même été la lanterne rouge de BMW lors de la deuxième course.

Scott Redding n'est pas arrivé à Aragón dans les meilleures dispositions ni dans les meilleures conditions. En effet, le pilote de 30 ans a vécu un week-end à oublier il y a deux semaines à Magny-Cours avec trois chutes. De plus, au cours des deux semaines qui ont précédé le dixième rendez-vous de la saison sur la piste espagnole, le pilote BMW s'est douloureusement blessé au doigt et au dos lors d'un accident à l'entraînement.



"Respect à lui pour avoir tenu le coup malgré les douleurs", a souligné le directeur de Motorsport Marc Bongers. "Après la première séance d'essais libres, il semblait encore qu'il ne pourrait pas continuer. Nous espérons maintenant qu'il se rétablira rapidement".

En effet, Redding a roulé tout le week-end en dessous de sa forme normale. Après avoir terminé 11e le samedi, il a de nouveau terminé 11e de la course Superpole et a même été le pire pilote BMW en terminant 14e de la deuxième course.



"Dans l'ensemble, le week-end a été un peu meilleur pour moi avec la moto que l'année dernière, lorsque nous étions ici. C'était déjà quelque chose", a grincé Redding. "La course de superpole était amusante. J'ai pu me battre pour le top 10, ce qui était mon objectif pour ce week-end. Pour la deuxième course, j'étais plutôt confiant dans mes chances de terminer dans le top 10. Mais après deux tours, je n'avais tout simplement pas d'adhérence et j'avais vraiment de grosses difficultés. Dans les longs virages, il n'y avait pas assez d'adhérence pour bien sortir des virages. C'était vraiment difficile".

Bizarrement, les temps au tour de Redding se sont stabilisés vers la fin de la course. Mais il était trop tard pour gagner des positions.



"Ce n'est que dans les derniers tours, quand le pneu était vraiment usé, que quelque chose est arrivé. J'ai été assez surpris, car j'avais le sentiment que je pourrais peut-être me battre pour le top 10 dans cette course, et puis c'était tout le contraire. Donc je suis un peu mécontent", a grommelé le vice-champion du monde 2020, "nous devons comprendre pourquoi cela s'est produit, parce que samedi, c'était beaucoup mieux. Dans l'ensemble, nous sommes un peu plus tranquilles après ce week-end qu'à Magny-Cours, et nous allons maintenant à Portimão".