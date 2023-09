L'unica consolazione di Scott Redding (BMW): meglio del 2022

Scott Redding non è arrivato ad Aragón di buon umore, né in ottima forma. Il 30enne ha avuto un fine settimana da dimenticare con tre cadute a Magny-Cours quindici giorni fa. Inoltre, il pilota della BMW ha riportato dolorose lesioni alle dita e alla schiena in un incidente di allenamento nelle due settimane precedenti il decimo appuntamento della stagione sul circuito spagnolo.



"Gli va riconosciuto il merito di avercela fatta nonostante il dolore", ha sottolineato il Direttore Motorsport Marc Bongers. "Dopo le prime prove libere sembrava ancora che non sarebbe stato in grado di continuare. Speriamo che ora si riprenda rapidamente".

In effetti, Redding ha corso al di sotto della sua normale forma per tutto il fine settimana. Dopo l'11° posto di sabato, ha concluso nuovamente all'11° posto la Superpole ed è stato addirittura il peggior pilota BMW con il 14° posto nella seconda gara.



"Nel complesso, il fine settimana è stato un po' migliore per me rispetto all'anno scorso, quando eravamo qui. È già qualcosa", ha commentato Redding. "La Superpole è stata divertente. Sono riuscito a lottare per la top-10, che era il mio obiettivo per questo fine settimana. Per la seconda gara ero abbastanza fiducioso di poter entrare nei primi dieci. Ma già dopo due giri non avevo più grip e avevo grosse difficoltà. Nelle curve lunghe il grip non era sufficiente per uscire bene dalle curve. È stato davvero difficile".

Stranamente, i tempi di Redding si sono stabilizzati verso la fine della gara. Ma era troppo tardi per guadagnare posizioni.



"Solo negli ultimi giri, quando lo pneumatico era molto consumato, è arrivato qualcosa. Sono rimasto piuttosto sorpreso perché sentivo che forse avrei potuto lottare per la top-10 in questa gara e invece è stato esattamente il contrario. Quindi sono un po' scontento", ha brontolato il secondo classificato del 2020, "Dobbiamo capire perché è successo, perché sabato è andata molto meglio. Tutto sommato, siamo un po' più tranquilli dopo il weekend rispetto a Magny-Cours, e ora partiamo per Portimão".