A única consolação de Scott Redding (BMW): melhor que 2022

Scott Redding, piloto do ROKiT, faz o balanço de dois fins-de-semana de corrida difíceis. No encontro de Superbike em MotorLand Aragón, o inglês chegou mesmo a ficar na traseira da BMW na segunda corrida.

Scott Redding não chegou a Aragón no melhor dos humores, nem na melhor forma. O piloto de 30 anos teve um fim de semana para esquecer com três quedas em Magny-Cours há duas semanas. Além disso, o piloto da BMW sofreu lesões dolorosas nos dedos e nas costas num acidente de treino nas duas semanas que antecederam o décimo encontro da época na pista espanhola.



"Respeito a ele que conseguiu apesar da dor", destacou o Diretor de Motorsport Marc Bongers. "Após o primeiro treino livre, parecia que ele ainda não poderia continuar. Esperamos que ele recupere rapidamente."

De facto, Redding andou abaixo da sua forma normal durante todo o fim de semana. Depois de terminar em 11º no sábado, voltou a terminar em 11º na corrida da Superpole e foi mesmo o pior piloto da BMW em 14º na segunda corrida.



"No geral, o fim de semana foi um pouco melhor para mim com a moto do que no ano passado, quando estivemos aqui. Isso já foi alguma coisa," brincou Redding. "A corrida de Superpole foi divertida. Consegui lutar pelo top-10, que era o meu objetivo para este fim de semana. Para a segunda corrida, estava bastante confiante de que conseguiria chegar ao top-10. Mas já depois de duas voltas não tinha aderência e tive grandes dificuldades. Nas curvas longas, a aderência não era suficiente para sair bem das curvas. Foi muito difícil."

Estranhamente, os tempos de volta de Redding estabilizaram no final da corrida. Mas era demasiado tarde para ganhar posições.



"Foi só nas últimas voltas, quando o pneu estava muito gasto, que algo aconteceu. Fiquei bastante surpreendido porque senti que talvez pudesse lutar pelo top-10 nesta corrida e depois foi exatamente o contrário. Por isso, estou um pouco infeliz", resmungou o vice-campeão de 2020. "Temos de perceber porque é que isso aconteceu, porque no sábado estava muito melhor. Em suma, estamos um pouco mais calmos depois do fim de semana do que em Magny-Cours e agora vamos para Portimão."