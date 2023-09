Iker Lecuona (Honda): Sin recuerdo de casi caída

En Aragón, Iker Lecuona utilizó un chasis con una pieza de Super Concesión en su CBR1000RR, que ya había probado durante dos días en MotorLand a finales de agosto. Las conclusiones y los datos de puesta a punto de la prueba ayudaron al español a sorprender en la quinta posición del primer día de entrenamientos.

En la Superpole del sábado, también logró un buen resultado con el sexto puesto en la parrilla; el piloto de 23 años había salido por última vez desde la segunda fila en Misano. Pero una salida en falso en la primera tanda le valió una doble penalización de vuelta larga: sólo el 10º puesto.



"El sexto puesto en la parrilla ha sido un gran paso para nosotros. En cuanto a la carrera, tengo que pedir disculpas al equipo porque por primera vez en mi carrera hice una salida falsa que podría haberme costado la cuarta o quinta posición", se lamentó Lecuona. "No obstante, estoy contento porque a pesar de la penalización he podido rodar a un ritmo excelente y remontar desde la 15ª posición hasta el top-10. En la última vuelta he intentado sobrepasar el límite. En la última vuelta he intentado adelantar a Bassani. Intercambiamos posiciones varias veces, pero al final no lo conseguí".

El domingo, el piloto de Honda convenció con dos sextos puestos.



"No ha sido un mal domingo, estoy contento. Esperábamos estar a este nivel porque sabíamos desde el test que nuestro ritmo era bueno", dijo Lecuona. "Durante el fin de semana en Aragón me concentré en mi ritmo de carrera y rodé solo siempre que pude. Era la mejor manera de prepararme para las carreras. En la segunda carrera luché sin problemas en el segundo grupo, en el top-10 y con muy buenas sensaciones sobre la moto. Volví a acercarme mucho a Bassani, pero entonces tuve un gran momento en la curva 12 en las últimas vueltas; ni siquiera sé cómo evité la caída. Cuando me di cuenta de que seguía en carrera, me conformé con la sexta plaza".

Con un total de 20 puntos, la cita de Aragón fue una de las mejores de Lecuona en Superbike. Sin embargo, el mejor piloto de Honda en la clasificación general sigue siendo su compañero de equipo Xavier Vierge en 8ª posición con 132 puntos, con Lecuona siguiéndole en 13ª posición en el Campeonato del Mundo con 114 puntos.