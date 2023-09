Iker Lecuona (Honda) : Aucun souvenir de sa quasi-chute

Lors de la première journée d'entraînement du Championnat du monde Superbike 2023, Iker Lecuona a surpris tout le monde en signant le cinquième meilleur temps au tour, ce qui lui a permis de se montrer confiant pour le week-end de course. Ce que le pilote Honda a montré en course a été convaincant.

Iker Lecuona a utilisé en Aragón, sur sa CBR1000RR-R, un châssis amélioré avec une partie Super Concession qu'il avait déjà testé deux jours fin août au MotorLand. Les connaissances et les données de réglage acquises lors de ce test ont permis à l'Espagnol de surprendre en se classant cinquième lors de la première journée d'essais.

Lors de la superpole du samedi, il a également obtenu un bon résultat avec une sixième place sur la grille de départ ; le pilote de 23 ans était parti de la deuxième ligne la dernière fois à Misano. Mais un départ prématuré lors de la première course lui a valu une double pénalité de longue manche - seulement la 10e place.



"La sixième place sur la grille de départ était un grand pas pour nous. En ce qui concerne la course, je dois m'excuser auprès de l'équipe car, pour la première fois de ma carrière, j'ai pris un départ anticipé qui m'a peut-être coûté la quatrième ou la cinquième position", s'est agacé Lecuona. "Je suis néanmoins satisfait car, malgré la pénalité, j'ai réussi à maintenir un excellent rythme et à revenir de la 15e place au top 10. Dans le dernier tour, j'ai essayé de dépasser Bassani. Nous avons échangé nos places à plusieurs reprises, mais à la fin je n'ai pas réussi".

Dimanche, le pilote Honda s'est montré convaincant avec deux sixièmes places.



"Ce n'est pas un mauvais dimanche, je suis content. Nous nous attendions à être à ce niveau, car nous savions depuis le test que notre rythme était bon", a déclaré Lecuona. "Le week-end en Aragón, je me suis concentré sur mon rythme de course et j'ai roulé seul le plus souvent possible. Cela nous a permis de nous préparer au mieux pour les courses. Lors de la deuxième course, je me suis battu sans problème dans le deuxième groupe du top 10, avec un très bon feeling sur la moto. Je me suis à nouveau rapproché de Bassani, mais j'ai eu un grand moment dans les derniers tours au virage 12 - je ne sais même pas comment j'ai pu éviter la chute. Quand j'ai réalisé que j'étais encore en course, je me suis contenté de la sixième place".

Avec un total de 20 points, le meeting d'Aragón a été l'un des meilleurs meetings de Lecuona en Superbike. Le meilleur pilote Honda au classement général reste toutefois son coéquipier Xavier Vierge, huitième avec 132 points, tandis que Lecuona suit en tant que 13e du championnat du monde avec 114 points.