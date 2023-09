Iker Lecuona (Honda): Nessun ricordo di una caduta sfiorata

Ad Aragón, Iker Lecuona ha utilizzato un telaio con una parte Super Concession sulla sua CBR1000RR, che aveva già testato per due giorni al MotorLand alla fine di agosto. I risultati e i dati di set-up del test hanno aiutato lo spagnolo a sorprendere al quinto posto nella prima giornata di prove.

Anche nella Superpole di sabato ha ottenuto un buon risultato con il sesto posto in griglia; l'ultima volta a Misano il 23enne era partito dalla seconda fila. Ma una falsa partenza nella prima manche gli è valsa una doppia penalità per long-lap - solo 10° posto.



"Il sesto posto in griglia è stato un grande passo per noi. Per quanto riguarda la gara, devo scusarmi con la squadra perché per la prima volta nella mia carriera ho fatto una falsa partenza che mi sarebbe potuta costare la quarta o la quinta posizione", ha detto Lecuona. "Sono comunque contento perché, nonostante la penalità, sono riuscito a tenere un ottimo ritmo e a risalire dalla quindicesima posizione fino alla top-10. All'ultimo giro ho cercato di superare Bassani. Ci siamo scambiati le posizioni alcune volte, ma alla fine non ci sono riuscito".

Domenica il pilota della Honda ha convinto con due sesti posti.



"Non è stata una brutta domenica, sono contento. Ci aspettavamo di essere a questo livello perché sapevamo dal test che il nostro passo era buono", ha detto Lecuona. "Durante il fine settimana ad Aragón mi sono concentrato sul mio ritmo di gara e ho corso da solo il più spesso possibile. È stato il modo migliore per prepararsi alle gare. Nella seconda gara ho lottato senza problemi nel secondo gruppo della top-10 e con un ottimo feeling con la moto. Sono arrivato di nuovo molto vicino a Bassani, ma poi ho avuto un grosso momento alla curva 12 negli ultimi giri - non so nemmeno come ho fatto a evitare la caduta. Quando ho capito che ero ancora in gara, mi sono accontentato del sesto posto".

Con un totale di 20 punti, l'incontro di Aragón è stato uno dei migliori per Lecuona in Superbike. Tuttavia, il miglior pilota Honda nella classifica generale rimane il compagno di squadra Xavier Vierge all'ottavo posto con 132 punti, mentre Lecuona segue al 13° posto nel Campionato del Mondo con 114 punti.