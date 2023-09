Iker Lecuona (Honda): Não se lembra da quase queda

No primeiro dia de treinos do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, Iker Lecuona surpreendeu com a quinta melhor volta e mostrou-se confiante para o fim de semana de corrida. O que o piloto da Honda mostrou nas corridas foi convincente.

Em Aragão, Iker Lecuona utilizou um chassis com uma peça Super Concession na sua CBR1000RR, que já tinha testado durante dois dias no MotorLand no final de agosto. As conclusões e os dados de afinação do teste ajudaram o espanhol a surpreender com o quinto lugar no primeiro dia de treinos.

Na Superpole de sábado, também conseguiu um bom resultado com o sexto lugar da grelha; o jovem de 23 anos tinha arrancado da segunda linha em Misano. Mas uma falsa partida na primeira corrida valeu-lhe uma dupla penalização por volta longa - apenas o 10º lugar.



"O sexto lugar na grelha foi um grande passo para nós. Quanto à corrida, tenho de pedir desculpa à equipa porque, pela primeira vez na minha carreira, fiz uma falsa partida que me poderia ter custado a quarta ou quinta posição", lamentou Lecuona. "No entanto, estou contente porque, apesar da penalização, consegui manter um excelente ritmo e lutar para passar do 15º lugar para o top-10. Na última volta tentei ultrapassar o Bassani. Trocámos de lugar algumas vezes, mas no final não consegui."

No domingo, o piloto da Honda convenceu com dois sextos lugares.



"Não foi um mau domingo, estou contente com isso. Esperávamos estar a este nível porque sabíamos desde o teste que o nosso ritmo era bom," disse Lecuona. "Durante o fim de semana em Aragão concentrei-me no meu ritmo de corrida e rodei sozinho sempre que possível. Esta foi a melhor forma de me preparar para as corridas. Na segunda corrida lutei sem problemas no segundo grupo, no top-10 e com muito boas sensações na moto. Voltei a estar muito perto do Bassani, mas depois tive um grande momento na curva 12 nas últimas voltas - nem sei como evitei a queda. Quando me apercebi que ainda estava na corrida, contentei-me com o sexto lugar."

Com um total de 20 pontos, o encontro de Aragão foi um dos melhores encontros de Lecuona nas Superbike. No entanto, o melhor piloto Honda na classificação geral continua a ser o colega de equipa Xavier Vierge em 8º lugar com 132 pontos, com Lecuona a seguir em 13º lugar no Campeonato do Mundo com 114 pontos.