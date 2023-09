El corazón de Michael Rinaldi se hundió en el humo

Sin duda, Michael Rinaldi debió su victoria en la primera carrera del sábado no sólo a una táctica inteligente, sino también al hecho de que su compañero de equipo en Aruba Ducati, Álvaro Bautista, se había caído cuando iba en cabeza.

Tras terminar quinto en la Superpole del domingo por la mañana, Rinaldi logró un tercer puesto en la segunda carrera principal de la tarde, que también podría haber sido segundo. El italiano había gestionado bien su carrera, no había gastado neumáticos y estaba a unas décimas de segundo de los dos pilotos oficiales de Yamaha, Andrea Locatelli y Toprak Razgatlioglu, que eran segundo y tercero por detrás de Bautista, que iba soberanamente delante.

Entonces, en la vuelta 15, llegó el momento del shock: la Yamaha de Locatelli echaba mucho humo, cuya causa era una grieta en el radiador de aceite, como se supo más tarde. Mientras Toprak adelantaba inmediatamente y evitaba así cualquier riesgo de caída, Rinaldi cerraba brevemente el acelerador. Con el humo suele haber más riesgo de caída, y al piloto de 27 años se le fue el corazón durante 1,5 seg.

Cuando adelantó a Locatelli, Toprak estaba exactamente a ese 1,5 seg por delante de él. En las tres vueltas restantes ya no se pudo cerrar esta brecha, Rinaldi terminó tercero detrás de los dos campeones del mundo y cerró así la brecha hasta 24 puntos con el quinto del campeonato del mundo Axel Bassani (Motocorsa Ducati), que sólo pudo lograr un buen resultado en la segunda carrera principal como quinto.

"Mi neumático trasero iba aún mejor, por eso pude alcanzar a las dos Yamaha", describió Rinaldi a SPEEDWEEK.com. "Cuando les he alcanzado, he querido luchar por la segunda plaza. A diferencia de Toprak, no pasé a Locatelli de inmediato porque estaba a tres o cuatro décimas de él, así que no tuve la oportunidad. Durante cinco curvas el humo era malo, no tenía confianza para frenar correctamente en la línea de carrera. En ese momento perdí la oportunidad de luchar con Toprak por el segundo puesto. En general, estoy contento porque he podido volver a luchar en el grupo de cabeza, eso es lo más importante. El tercer puesto está bien".

Por primera vez esta temporada, Rinaldi experimentó un fin de semana en el que nada fue mal. En el que no tuvo ningún problema con la moto, no cometió ningún error de pilotaje ni se vio superado por un rival. "Estoy contento", sonríe el cinco veces ganador de la carrera, que aún no tiene equipo para 2024. "No tengo nada que perder. Ojalá hubiera sido así al principio de la temporada. Pero así es la vida: vivimos y aprendemos. Si no tienes plaza en el equipo, no tienes que pensar en los resultados, porque en el peor de los casos te quedas sin plaza". Y añadió con una sonrisa: "Ganar siempre ayuda".