Dans la fumée, le cœur de Michael Rinaldi a chuté dans son pantalon

Certes, Michael Rinaldi a dû sa victoire dans la première course du samedi à une tactique intelligente et au fait que son coéquipier d'Aruba-Ducati Alvaro Bautista a chuté alors qu'il était en tête.

Après avoir terminé 5e de la course Superpole du dimanche matin, Rinaldi a enchaîné avec une troisième place dans la deuxième course principale de l'après-midi - cela aurait pu être la deuxième place. En effet, l'Italien avait bien géré sa course, préservé ses pneus et se trouvait à quelques dixièmes de seconde des deux pilotes officiels Yamaha, Andrea Locatelli et Toprak Razgatlioglu, qui occupaient les positions 2 et 3 derrière Bautista, qui menait la course de manière souveraine.

Au 15e tour, c'est la frayeur : la Yamaha de Locatelli fume abondamment, en raison d'une fissure dans le radiateur d'huile, comme on le découvrira plus tard. Alors que Toprak a immédiatement doublé, évitant ainsi tout risque de chute, Rinaldi a brièvement fermé les gaz. En cas de fumée, le risque de crash est généralement très élevé et le jeune homme de 27 ans a eu le cœur serré pendant 1,5 seconde.

Lorsqu'il a dépassé Locatelli, Toprak se trouvait exactement à 1,5 seconde devant lui. Dans les trois tours restants, ce retard n'a pas pu être comblé et Rinaldi a terminé troisième derrière les deux champions du monde, revenant ainsi à 24 points du cinquième du championnat Axel Bassani (Motocorsa Ducati), qui n'a obtenu un bon résultat qu'en terminant cinquième de la deuxième course principale.

"Mon pneu arrière était encore meilleur, c'est pourquoi j'ai pu rattraper les deux Yamaha", a expliqué Rinaldi à SPEEDWEEK.com. "Quand j'ai ouvert la marche, je voulais me battre pour la deuxième place. Contrairement à Toprak, je n'ai pas pu passer Locatelli tout de suite parce que j'étais trois ou quatre dixièmes de seconde derrière lui et que je n'avais donc aucune possibilité. Pendant cinq virages, la fumée était mauvaise et je n'avais pas confiance pour freiner correctement sur la ligne idéale. C'est à ce moment-là que j'ai perdu ma chance de me battre avec Toprak pour la deuxième place. Dans l'ensemble, je suis quand même content parce que j'ai pu me battre à nouveau dans le groupe de tête - c'est le plus important. La troisième place est correcte".

Pour la première fois de la saison, Rinaldi a vécu un week-end où rien ne s'est passé. Au cours duquel il n'a pas eu de problème avec sa moto, n'a pas commis d'erreur de pilotage ou n'a pas été balayé par un adversaire. "Je suis heureux", a souri le quintuple vainqueur de la course, qui n'a pas encore d'équipe pour 2024. "Je n'ai rien à perdre - j'aurais aimé que les choses se passent ainsi en début de saison. Mais cela fait partie de la vie - nous vivons et apprenons. Si tu n'as pas de place dans une équipe, tu ne dois pas penser aux résultats - car dans le pire des cas, tu resteras sans siège". Et d'ajouter en souriant : "Gagner aide toujours".