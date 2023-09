Il cuore di Michael Rinaldi è affondato nel fumo

Certo, Michael Rinaldi deve la sua vittoria nella prima gara di sabato non solo a un'abile tattica, ma anche al fatto che il compagno di squadra Aruba Ducati Alvaro Bautista è caduto mentre era in testa.

Dopo il quinto posto nella Superpole di domenica mattina, Rinaldi ha ottenuto un terzo posto nella seconda gara principale del pomeriggio, che avrebbe potuto essere anche un secondo posto. L'italiano ha gestito bene la sua gara, ha risparmiato le gomme e si è trovato a pochi decimi di secondo dai due piloti ufficiali Yamaha Andrea Locatelli e Toprak Razgatlioglu, che erano secondo e terzo dietro Bautista, che era sovranamente davanti.

Poi, al 15° giro, il momento di shock: la Yamaha di Locatelli fumava pesantemente, la causa era una crepa nel radiatore dell'olio, come si è scoperto in seguito. Mentre Toprak ha effettuato un sorpasso immediato, evitando così il rischio di cadere, Rinaldi ha chiuso brevemente il gas. Con il fumo, di solito, c'è il massimo rischio di caduta e il cuore del 27enne è scivolato per 1,5 secondi.

Quando ha superato Locatelli, Toprak era esattamente 1,5 secondi davanti a lui. Nei restanti tre giri il distacco non è più stato colmabile, Rinaldi ha concluso terzo dietro ai due campioni del mondo e ha così ridotto a 24 punti il distacco dal quinto in classifica Axel Bassani (Motocorsa Ducati), che nella seconda gara principale è riuscito a ottenere solo un ottimo risultato come quinto.

"La mia gomma posteriore andava ancora meglio, per questo sono riuscito a raggiungere le due Yamaha", ha descritto Rinaldi a SPEEDWEEK.com. "Quando l'ho raggiunto, volevo lottare per il secondo posto. Non ho superato subito Locatelli, a differenza di Toprak, perché ero a tre o quattro decimi di secondo da lui, quindi non ne ho avuto l'opportunità. Per cinque curve il fumo era cattivo, non avevo fiducia nel frenare correttamente sulla linea di gara. In quel momento ho perso la possibilità di lottare con Toprak per il secondo posto. Nel complesso, sono comunque contento perché sono riuscito a lottare di nuovo nel gruppo di testa: questa è la cosa più importante. Il terzo posto va bene".

Per la prima volta in questa stagione, Rinaldi ha vissuto un weekend in cui nulla è andato storto. Non ha avuto problemi con la moto, non ha commesso errori di guida e non è stato eliminato da un avversario. "Sono felice", ha sorriso il cinque volte vincitore della gara, che non ha ancora una squadra per il 2024. "Non ho nulla da perdere - vorrei che fosse andata così all'inizio della stagione. Ma questo fa parte della vita: si vive e si impara. Se non hai un posto in squadra, allora non devi pensare ai risultati, perché la peggiore delle ipotesi è che tu rimanga senza posto". E ha aggiunto con un sorriso: "Vincere aiuta sempre".