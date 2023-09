O coração de Michael Rinaldi afundou-se no fumo

Claro que Michael Rinaldi deveu a sua vitória na primeira corrida de sábado não só a tácticas inteligentes, mas também ao facto de o companheiro de equipa da Aruba Ducati, Alvaro Bautista, ter caído quando estava na liderança.

Depois de terminar em 5º lugar na corrida Superpole no domingo de manhã, Rinaldi seguiu com um terceiro lugar na segunda corrida principal da tarde - que também poderia ter sido o segundo lugar. O italiano tinha gerido bem a sua corrida, poupou os pneus e estava a poucos décimos de segundo dos dois pilotos de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli e Toprak Razgatlioglu, que estavam em segundo e terceiro atrás de Bautista, que estava soberanamente na frente.

Depois, na 15ª volta, o momento de choque: a Yamaha de Locatelli estava a deitar muito fumo, a causa era uma fissura no radiador de óleo, como se veio a verificar mais tarde. Enquanto Toprak ultrapassa imediatamente e evita qualquer risco de queda, Rinaldi fecha brevemente o acelerador. Com o fumo, existe normalmente o maior risco de acidente e o coração do piloto de 27 anos parou durante 1,5 segundos.

Quando passou Locatelli, Toprak estava exatamente 1,5 segundos à sua frente. Nas restantes três voltas, esta diferença já não podia ser reduzida, Rinaldi terminou em terceiro atrás dos dois campeões do mundo e, assim, reduziu a diferença para 24 pontos em relação ao quinto classificado do campeonato do mundo, Axel Bassani (Motocorsa Ducati), que só conseguiu um bom resultado na segunda corrida principal como quinto.

"O meu pneu traseiro estava ainda melhor, por isso consegui apanhar as duas Yamaha," descreveu Rinaldi ao SPEEDWEEK.com. "Quando me apanhei, queria lutar pelo segundo lugar. Não ultrapassei Locatelli logo de seguida, ao contrário de Toprak, porque estava três ou quatro décimos de segundo atrás dele, por isso não tive oportunidade. Durante cinco curvas o fumo era mau, não tinha confiança para travar corretamente na linha de corrida. Nesse momento, perdi a oportunidade de lutar com Toprak pelo segundo lugar. No geral, estou contente porque consegui voltar a lutar no grupo da frente, o que é o mais importante. O terceiro lugar não é mau".

Pela primeira vez esta época, Rinaldi viveu um fim de semana em que nada correu mal. Onde não teve um problema com a mota, não cometeu um erro de condução nem foi ultrapassado por um adversário. "Estou feliz", sorriu o cinco vezes vencedor da corrida, que ainda não tem uma equipa para 2024. "Não tenho nada a perder - gostava que tivesse sido assim no início da época. Mas isso faz parte da vida - vivemos e aprendemos. Se não temos lugar na equipa, não temos de pensar nos resultados, porque o pior cenário é ficarmos sem lugar." E acrescentou com um sorriso: "Ganhar ajuda sempre".