Normas antidopaje: Lo que debe cumplir Andrea Iannone

El 16 de diciembre de 2023 finalizará la sanción por dopaje de cuatro años impuesta al ex piloto de MotoGP Andrea Iannone. Esta prohibición está sujeta a estrictas condiciones, y todos los implicados en su regreso están actuando con la correspondiente cautela.

Andrea Iannone está sancionado desde el 17 de diciembre de 2019 porque se detectó la sustancia prohibida drostanolona, un esteroide anabolizante, en su muestra de orina del GP de Sepang del 3 de noviembre de 2019. La prohibición por dopaje del italiano de 34 años se extiende hasta el 16 de diciembre de 2023.

"The Maniac" volverá a la competición profesional en 2024 y ha llegado a un acuerdo con el equipo Ducati Go Eleven. Sin embargo, hay mucho silencio en torno a su persona y hasta hoy no ha llegado ninguna confirmación oficial de su compromiso.

El motivo es el código antidopaje de 75 páginas DIN-A4 de la federación mundial de motociclismo FIM, que se corresponde con las especificaciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Estas normas definen hasta el más mínimo detalle cuáles son las consecuencias si un deportista da positivo por sustancias prohibidas.

Iannone, el equipo Go-Eleven y Ducati actúan en consecuencia con cautela y reserva en su comunicación. Antes de dar cualquier paso, se consulta a la FIM y a la AMA para no cometer un error y poner en peligro el regreso del 13 veces ganador de un GP (1 de MotoGP).

También está la cuestión de cuándo se le permitirá a Iannone realizar el primer control. Su condena no termina hasta el 16 de diciembre. Pero existe el párrafo 10.14.2. que establece en resumen que un piloto puede volver a entrenar dos meses antes de la expiración de la sanción - eso sería el 17 de octubre.

En estos momentos, el equipo Go Eleven y Iannone están comprobando si están interpretando correctamente las normas. Mientras no tengan la confirmación de la FIM y la AMA, seguirán actuando con moderación.