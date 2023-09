Les règles antidopage : Ce que doit suivre Andrea Iannone

Depuis le 17 décembre 2019, Andrea Iannone est suspendu en raison de la présence de drostanolone, une substance interdite, dans son échantillon d'urine prélevé lors du GP de Sepang le 3 novembre 2019, un stéroïde anabolisant. La suspension pour dopage de l'Italien de 34 ans court jusqu'au 16 décembre 2023.

"The Maniac" reviendra à la compétition professionnelle en 2024 et s 'est mis d'accord avec l'équipe Ducati Go Eleven. Malgré cela, le silence règne autour de sa personne et aucune confirmation officielle de son engagement n'est venue jusqu'à présent.

La raison en est le code antidopage de 75 pages DIN-A4 de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), qui correspond aux directives de la World Anti Doping Agency (WADA). Ces règles définissent dans les moindres détails les conséquences d'un contrôle positif d'un sportif à des substances interdites.

Iannone, l'équipe Go-Eleven et Ducati agissent en conséquence avec prudence et retenue dans leur communication. Avant chaque étape, la FIM et l'AMA sont consultées afin de ne pas faire d'erreur et de ne pas compromettre le retour du pilote aux 13 victoires en GP (1 en MotoGP).

Il s'agit également de savoir quand Iannone pourra effectuer ses premiers tests. Sa sanction ne prend fin que le 16 décembre. Mais il existe un paragraphe 10.14.2 qui stipule en résumé qu'un pilote peut revenir à l'entraînement deux mois avant l'expiration de sa sanction - ce serait le 17 octobre.

Actuellement, l'équipe Go Eleven et Iannone vérifient s'ils interprètent correctement les règles. Tant qu'ils n'auront pas reçu de confirmation de la FIM et de l'AMA à ce sujet, ils continueront à faire preuve de retenue.