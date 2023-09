Regole antidoping: Cosa deve seguire Andrea Iannone

Il 16 dicembre 2023 scadrà il divieto di doping di quattro anni per l'ex pilota della MotoGP Andrea Iannone. Il divieto è soggetto a condizioni rigorose e tutti coloro che sono coinvolti nel suo ritorno agiscono con la dovuta cautela.

Andrea Iannone è stato bandito dal 17 dicembre 2019 perché la sostanza vietata drostanolone, uno steroide anabolizzante, è stata rilevata nel suo campione di urina del GP di Sepang del 3 novembre 2019. Il divieto di doping per il 34enne italiano è valido fino al 16 dicembre 2023.

"The Maniac" tornerà alle corse professionistiche nel 2024 e ha raggiunto un accordo con il team Ducati Go Eleven. Tuttavia, c'è molto silenzio intorno alla sua persona e fino ad oggi non è arrivata alcuna conferma ufficiale del suo impegno.

Il motivo è il codice antidoping di 75 pagine DIN-A4 della federazione mondiale di motociclismo FIM, che corrisponde alle specifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). Queste regole definiscono nei minimi dettagli quali sono le conseguenze se un atleta risulta positivo a sostanze vietate.

Iannone, il team Go-Eleven e la Ducati agiscono di conseguenza con cautela e riservatezza nella comunicazione. Prima di fare qualsiasi passo, si consultano la FIM e la WADA per non commettere errori e compromettere il ritorno del 13 volte vincitore di un GP (1 MotoGP).

C'è anche la questione di quando Iannone potrà effettuare il primo test. La sua condanna non scade prima del 16 dicembre. Ma c'è il paragrafo 10.14.2. che stabilisce, in sintesi, che un pilota può tornare ad allenarsi due mesi prima della scadenza della pena - cioè il 17 ottobre.

Al momento, il Team Go Eleven e Iannone stanno verificando se stanno interpretando correttamente le regole. Finché non avranno conferme da parte della FIM e della WADA, continueranno a mantenere la calma.