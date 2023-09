Regras antidopagem: O que Andrea Iannone deve seguir

Em 16 de dezembro de 2023, terminará a proibição de dopagem de quatro anos do antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone. Esta proibição está sujeita a condições rigorosas e todos os envolvidos no seu regresso estão a agir com a devida precaução.

Andrea Iannone está proibido de competir desde 17 de dezembro de 2019, porque a substância proibida drostanolona, um esteroide anabolizante, foi detectada na sua amostra de urina do GP de Sepang, em 3 de novembro de 2019. A proibição de doping do italiano de 34 anos vai até 16 de dezembro de 2023.

"The Maniac" regressará às corridas profissionais em 2024 e chegou a acordo com a equipa Go Eleven da Ducati. No entanto, a situação é muito calma em torno da sua pessoa e até hoje não houve qualquer confirmação oficial do seu compromisso.

A razão para tal é o código antidopagem de 75 páginas DIN-A4 da federação mundial de motociclismo FIM, que corresponde às especificações da Agência Mundial Antidopagem (WADA). Estas regras definem até ao mais ínfimo pormenor quais são as consequências se um atleta testar positivo para substâncias proibidas.

Iannone, a equipa Go-Eleven e a Ducati agem de forma cautelosa e reservada na sua comunicação. Antes de dar qualquer passo, é feita uma consulta com a FIM e a WADA para não cometer um erro e pôr em risco o regresso do vencedor de 13 GPs (1 MotoGP).

Há também a questão de saber quando é que Iannone poderá testar pela primeira vez. A sua pena só termina a 16 de dezembro. Mas há o parágrafo 10.14.2. que diz, em resumo, que um piloto pode voltar aos treinos dois meses antes do fim da pena - que seria a 17 de outubro.

Neste momento, a Team Go Eleven e Iannone estão a verificar se estão a interpretar as regras corretamente. Enquanto não obtiverem a confirmação da FIM e da WADA, continuarão a manter a contenção.