Álvaro Bautista: ¿Toprak primer campeón del mundo con BMW?

Tanto los aficionados como los expertos se preguntan si el cambio de Toprak Razgatlioglu de Yamaha a BMW para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024 es un movimiento inteligente. Álvaro Bautista dice que el movimiento no es tan descabellado como muchos piensan.

Desde que entró en el Campeonato del Mundo de Superbikes por primera vez en 2009, BMW solo ha tenido un piloto entre los tres primeros de la general: Marco Melandri, tercero en 2012. Así que el fabricante alemán no es el favorito al título para la próxima temporada.

Toprak Razgatlioglu, ganador de 39 carreras y campeón en 2021, abandona el refugio de Yamaha y firma con BMW para 2024 y 2025.

El campeón del mundo Álvaro Bautista hizo un movimiento similar cuando dio la espalda a Ducati tras la temporada 2019 y se acopló al entonces nuevo equipo oficial de Honda. El resultado es de sobra conocido: El español solo consiguió tres terceros puestos en dos años, además de los puestos 9 y 10 del Mundial.

¿Se enfrenta Razgatlioglu a un destino similar en BMW?



"No han ganado nada, pero tienen una moto y un equipo", dice Bautista sobre BMW. "Cuando fui a Honda, no había ni moto ni equipo. Firmé pero no había nada. Decidí cambiar porque HRC es una empresa muy grande que tiene el poder de construir una buena moto y montar un buen equipo. En aquel momento pensé que era la decisión correcta. Luego descubrí que la moto era demasiado nueva. Pensé que las cosas serían un poco diferentes en este campeonato. Pero la realidad es que el nivel era demasiado alto y las otras motos eran demasiado buenas para venir con una moto nueva y un equipo nuevo, con mucha gente sin experiencia en este campeonato. Encima estaban todos los reglamentos de Covid, todo era muy complicado".

"El paso de Toprak a BMW es diferente", subrayó el hombre del número 1 a SPEEDWEEK.com. "Este equipo tiene experiencia, el paso no es tan descabellado. Los pilotos actuales de BMW luchan por podios de vez en cuando, luego vuelven a ser duodécimos, pero el potencial está ahí. Toprak tiene mucho talento, quizá sea el primero en ganar el Campeonato del Mundo con una BMW".

Bautista ha sido el piloto más destacado de 2022 y 2023, con 56 podios y 37 victorias en ese tiempo. Sus éxitos han sido decisivos para que Razgatlioglu, y por extensión Jonathan Rea, se reorienten de cara al futuro.