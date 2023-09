Alvaro Bautista : Toprak premier champion du monde avec BMW ?

Depuis sa première participation au championnat du monde Superbike en 2009, BMW n'a placé qu'un seul pilote dans le top 3 du classement général, Marco Melandri, troisième en 2012. Le constructeur allemand n'est donc pas le favori pour le titre la saison prochaine.

Toprak Razgatlioglu, 39 fois vainqueur de courses et champion en 2021, quitte néanmoins le havre de paix Yamaha et s'est engagé chez BMW pour 2024 et 2025.

Le champion du monde Alvaro Bautista a osé faire un pas similaire en tournant le dos à Ducati après la saison 2019 et en s'arrimant à la nouvelle équipe d'usine Honda de l'époque. Le résultat est connu : En deux ans, l'Espagnol n'a décroché que trois troisièmes places et les 9e et 10e places du championnat du monde.

Razgatlioglu risque-t-il de connaître le même sort chez BMW ?



"Ils n'ont rien gagné, mais ils ont une moto et une équipe", dit Bautista à propos de BMW. "Quand je suis allé chez Honda, il n'y avait ni moto ni équipe. J'ai signé, mais il n'y avait rien. J'ai décidé de changer parce que HRC est une très grande entreprise qui a la force de construire une bonne moto et de mettre en place une bonne équipe. A l'époque, je pensais que c'était la bonne décision. Puis j'ai découvert que la moto était trop neuve. Je me suis dit que dans ce championnat, les choses seraient un peu différentes. Mais la réalité est que le niveau était trop élevé et que les autres motos étaient trop bonnes pour arriver facilement avec une nouvelle moto et une nouvelle équipe, avec beaucoup de gens sans expérience dans ce championnat. En plus de cela, il y avait toutes les réglementations Covid, tout était très compliqué".

"Le passage de Toprak à BMW est différent", a souligné l'homme au numéro 1 à SPEEDWEEK.com. "Cette équipe a de l'expérience, la démarche n'est pas si folle. Les pilotes BMW actuels se battent de temps en temps pour des places de podium, puis ils sont à nouveau douzièmes - mais le potentiel est là. Toprak a beaucoup de talent, il sera peut-être le premier à gagner le championnat du monde avec une BMW".

Bautista est le pilote qui a survolé les années 2022 et 2023, avec 56 podiums et 37 victoires durant cette période. Ses succès ont largement contribué à la réorientation de Razgatlioglu, et par conséquent de Jonathan Rea, pour l'avenir.