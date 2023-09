Alvaro Bautista: Toprak primo campione del mondo con la BMW?

I fan e gli esperti si chiedono se il passaggio di Toprak Razgatlioglu dalla Yamaha alla BMW per il campionato mondiale Superbike 2024 sia una mossa intelligente. Alvaro Bautista afferma che la mossa non è così folle come molti pensano.

Da quando è entrata nel Campionato Mondiale Superbike per la prima volta nel 2009, solo una volta un pilota BMW è arrivato tra i primi tre in classifica generale - Marco Melandri al terzo posto nel 2012 - e quindi la casa tedesca non è la favorita per il titolo della prossima stagione.

Toprak Razgatlioglu, vincitore di 39 gare e campione del 2021, lascia comunque il porto sicuro della Yamaha e firma con BMW per il 2024 e il 2025.

Il campione del mondo Alvaro Bautista ha fatto una mossa simile quando ha voltato le spalle alla Ducati dopo la stagione 2019 e si è accasato con l'allora nuovo team ufficiale Honda. Il risultato è noto: Lo spagnolo ha ottenuto solo tre terzi posti in due anni, oltre alle posizioni 9 e 10 nel Campionato del Mondo.

Razgatlioglu rischia un destino simile alla BMW?



"Non hanno vinto nulla, ma hanno una moto e una squadra", dice Bautista della BMW. "Quando sono passato alla Honda, non c'era né una moto né una squadra. Ho firmato ma non c'era nulla. Ho deciso di cambiare perché HRC è un'azienda molto grande che ha il potere di costruire una buona moto e di allestire una buona squadra. In quel momento ho pensato che fosse la decisione giusta. Poi ho scoperto che la moto era troppo nuova. Pensavo che in questo campionato le cose sarebbero state un po' diverse. Ma la realtà è che il livello era troppo alto e le altre moto erano troppo buone per presentarsi con una moto nuova e una squadra nuova, con molte persone senza esperienza in questo campionato. Inoltre c'erano tutti i regolamenti Covid, tutto era molto complicato".

"Il passaggio da Toprak a BMW è diverso", ha sottolineato l'uomo con il numero 1 a SPEEDWEEK.com. "Questa squadra ha esperienza, il passaggio non è così folle. Gli attuali piloti BMW ogni tanto lottano per il podio, poi sono di nuovo dodicesimi - ma il potenziale c'è. Toprak ha molto talento, forse sarà il primo a vincere il Campionato del Mondo con una BMW".

Bautista è stato il pilota più importante del 2022 e 2023, con 56 podi e 37 vittorie in questo periodo. I suoi successi sono stati determinanti per il riorientamento di Razgatlioglu e, per estensione, di Jonathan Rea verso il futuro.