Alvaro Bautista: Toprak primeiro campeão do mundo com a BMW?

Desde que entrou no Campeonato do Mundo de Superbike pela primeira vez em 2009, a BMW só uma vez teve um piloto a terminar nos três primeiros lugares da geral - Marco Melandri em terceiro lugar em 2012. Portanto, o fabricante alemão não é o favorito ao título para a próxima temporada.

Toprak Razgatlioglu, 39 vezes vencedor da ronda e campeão de 2021, está, no entanto, a deixar o porto seguro da Yamaha e assinou com a BMW para 2024 e 2025.

O campeão mundial Alvaro Bautista fez um movimento semelhante quando virou as costas à Ducati após a temporada de 2019 e atracou com a então nova equipa de fábrica da Honda. O resultado é bem conhecido: O espanhol conquistou apenas três terceiros lugares em dois anos, além das posições 9 e 10 do Campeonato Mundial.

Será que Razgatlioglu tem um destino semelhante na BMW?



"Eles não ganharam nada, mas têm uma moto e uma equipa", diz Bautista sobre a BMW. "Quando fui para a Honda, não havia nem moto nem equipa. Assinei mas não havia nada. Decidi mudar porque a HRC é uma empresa muito grande que tem o poder de construir uma boa mota e montar uma boa equipa. Na altura, pensei que era a decisão certa. Depois descobri que a mota era demasiado nova. Pensei que as coisas seriam um pouco diferentes neste campeonato. Mas a realidade é que o nível era demasiado elevado e as outras motos eram demasiado boas para se entrar com uma moto nova e uma equipa nova, com muitas pessoas sem experiência neste campeonato. Para além disso, havia todos os regulamentos da Covid, era tudo muito complicado."

"A mudança da Toprak para a BMW é diferente", sublinhou o homem com o número 1 ao SPEEDWEEK.com. "Esta equipa tem experiência, a mudança não é assim tão louca. Os actuais pilotos da BMW lutam pelo pódio de vez em quando e depois ficam em décimo segundo - mas o potencial está lá. Toprak tem muito talento, talvez ele seja o primeiro a vencer o Campeonato do Mundo com uma BMW."

Bautista tem sido o piloto de destaque de 2022 e 2023, conquistando 56 pódios e 37 vitórias nesse período. Os seus sucessos foram fundamentais para Razgatlioglu e, por extensão, Jonathan Rea, se reorientarem para o futuro.