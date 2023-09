100 ans de BMW : de la R32 à la superbike M1000RR

Les origines de BMW remontent au 7 mars 1916, en pleine Première Guerre mondiale. C'est à cette époque qu'ont été fondées les Bayrische Flugzeug Werke (BFW), qui ont ensuite été rebaptisées Bayrische Motoren Werke. L'aviation était alors l'un des secteurs économiques en plein essor, et pas seulement en raison de la Première Guerre mondiale. La production de moteurs d'avion a été découverte à Munich comme une niche de marché. D'où la présence d'une hélice stylisée dans le logo.

Après avoir réalisé une sorte d'exercice de style avec les motos Helios à Munich, le constructeur en chef Max Friz a développé au début des années 1920 la première BMW de pure race, la R32, qui a été présentée au public dans le cadre du salon automobile allemand du 28 septembre au 7 octobre 1923.

Cette moto a fait sensation principalement grâce à son moteur bicylindre à plat, refroidi par air et monté transversalement au sens de la marche, et à sa transmission par cardan. Rudolf Schleicher a ensuite développé la R37 à partir de la R32. Grâce à son châssis amélioré et à son moteur révisé, elle se prêtait beaucoup mieux aux compétitions sportives. Dès 1924, Franz Bieber a remporté le premier championnat allemand pour BMW.

La preuve de la compétitivité de cette moto a incité le constructeur munichois à engager une équipe d'usine à partir de 1925. Pour la catégorie des quatre litres, la R39, une monocylindre 'à commande par le haut', fut développée et le succès fut à nouveau au rendez-vous. Josef 'Peppi' Stelzer dans la catégorie des 250 cm3 et Rudi Reich dans la catégorie des demi-litres sont les champions allemands à la fin de l'année.

Ernst Henne fêta son premier grand triomphe international en 1928 lors de la Targa Florio sicilienne, une course d'endurance pour motos. La même année, l'entreprise bavaroise ajouta des automobiles à sa gamme de production. Un an plus tard, Ernst Henne établit un record du monde de vitesse à moto très remarqué sur la route Munich-Ingolstadt, avec une vitesse de 216 km/h. La machine à compresseur de 749 cm3 avait 142 chevaux, ne pesait que 149 kg et était alimentée par de l'alcool presque pur.

Dans les années 1930, outre Karl Gall, c'est surtout Georg, dit Schorsch, Meier, venu du tout-terrain, qui a offert de nombreux succès aux Munichois dans le domaine des courses sur route. En 1939, le 'Gußeiserne' fut le premier étranger à remporter le Senior-TT sur une voiture non anglaise. Peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale a commencé et les compétitions de sport automobile ont cessé pour le moment.

Après l'enfer, c'est à nouveau Schorsch Meier qui remporte le championnat national 500 en série avec une BMW d'avant-guerre. Pour les compétitions internationales, la FIM nouvellement créée a interdit la suralimentation par compresseur et BMW a dû trouver quelque chose de nouveau. Le résultat fut les légendaires modèles RS, tout en conservant les caractéristiques de construction.

Schorsch Meier était toujours le numéro un de BMW, mais le jeune Walter Zeller était un concurrent sérieux. En 1953, BMW a fait ses premiers pas timides dans le championnat du monde introduit en 1949. La première victoire a failli avoir lieu lors du Grand Prix de Schotten. Walter Zeller a terminé premier de la course des 500 cm3, mais celle-ci, tout comme celle des 350 cm3, a été annulée après coup, car les équipes d'usine renommées avaient boycotté la piste. À la fin de l'année, Schorsch Meier a annoncé son départ de la course. Pour la nouvelle saison, BMW réduisit l'équipe d'usine, même si elle ne portait plus officiellement ce nom, à Walter Zeller pour les solistes de demi-litre, ainsi qu'à Wilhelm Noll et Fritz Cron pour les attelages. Pour les 500 RS, on avait préparé une autre étape d'extension.

En ce qui concerne les tricycles, le succès s'est rapidement manifesté après la concentration des forces. Première victoire en Grand Prix en 1954 par Noll/Cron lors du GP à domicile sur la Solitude de Stuttgart. Après deux autres victoires à Berne et à Monza, le vainqueur en série Eric Oliver a pu être intercepté et le premier championnat du monde a été remporté à Munich. Chez les 500cc, les grands succès se font attendre. En 1956, Walter Zeller a finalement remporté le titre de vice-champion du monde dans la catégorie reine, derrière John Surtees (MV Agusta). Dans l'ensemble, Munich pouvait se satisfaire de ce titre de vice-champion face à la supériorité des quatre cylindres italiens et des puissants monocylindres britanniques.

En ce qui concerne les side-cars, BMW a entamé une marche triomphale unique en son genre et a fait suivre son premier titre mondial de 18 autres. Outre les pilotes cités, qui ont également remporté le plus de points en 1956, Willy Faust/Karl Remmert, Fritz Hillebrand/Manfred Grunwald, Walter Schneider/Hans Strauß (2 x), Helmut Fath/Alfred Wohlgemuth, Max Deubel/Emil Hörner (4 x), Fritz Scheidegger/John Robinson (CH/GB, 2 x), Klaus Enders/Ralf Engelhardt (5 x) et Klaus Enders/Wolfgang Kalauch sont entrés dans les statistiques des champions du monde jusqu'en 1974. Ce triomphe a été favorisé par l'absence de concurrence dans la catégorie des attelages de la part d'autres marques. Ainsi, après que les courses de side-cars soient devenues presque une coupe de marque, BMW n'a pas eu à faire trop d'efforts et s'est progressivement retiré. Jusque dans les années 70, les moteurs n'ont pratiquement pas été modifiés et les changements apportés aux kneelers sont principalement le fruit d'initiatives personnelles, notamment de Helmut Fath.

Par la suite, la scène du sport automobile est souvent utilisée de manière plutôt négligée, à l'exception du Rallye Paris-Dakar. Ainsi, à l'exception d'une pseudo-apparition en 2012 avec une Suter-BMW d'une équipe dite à l'époque "Claiming Rule" pour les motos de course avec moteur de série, on évite systématiquement la catégorie reine MotoGP.

En championnat du monde Superbike, les succès sont rares. C'est Marco Melandri qui s'est approché le plus du titre mondial en 2012, jusqu'à ce que le nouveau directeur sportif de BMW, Stephan Schaller, propose au leader du championnat du monde et à toute l'équipe, de manière tactiquement peu judicieuse, d'enterrer le projet à la fin de l'année. L'Italien a alors chuté lors de plusieurs courses et n'a terminé que troisième au championnat du monde.

Depuis 2019, l'usine tente à nouveau sa chance dans la catégorie supérieure du championnat du monde des voitures de série, mais avec un succès limité jusqu'à présent. Le meilleur classement final en championnat du monde jusqu'à présent a été obtenu par Michael van der Mark en 2021, à la sixième place du championnat. Actuellement, le meilleur pilote BMW, l'Anglais Scott Redding, se trouve à la douzième place, bien que les résultats individuels soient en hausse en fin de saison.

En MotoGP, cette année encore, deux croiseurs de route BMW 1000 font un tour de piste en marge de la perception entre les courses.