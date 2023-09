100 anni di BMW: dalla R32 alla superbike M1000RR

Le origini di BMW risalgono al 7 marzo 1916, in piena Prima Guerra Mondiale. In quel periodo fu fondata la Bayrische Flugzeug Werke (BFW), che in seguito fu ribattezzata Bayrische Motoren Werke. L'aviazione era uno dei settori economici emergenti dell'epoca, non solo a causa della Prima Guerra Mondiale. La produzione di motori per aerei fu scoperta come una nicchia di mercato a Monaco. Da qui deriva anche l'elica stilizzata del logo.

Dopo che a Monaco era stato fatto una sorta di esercizio del dito con le moto Helios, la prima BMW purosangue, la R32, fu sviluppata dal capo progettista Max Friz all'inizio degli anni Venti e presentata al pubblico al Motor Show tedesco dal 28 settembre al 7 ottobre 1923.

Questa moto fece scalpore soprattutto per il suo motore boxer a due cilindri montato trasversalmente e raffreddato ad aria e per la trasmissione cardanica. Rudolf Schleicher sviluppò in seguito la R37 partendo dalla R32. Con un telaio migliorato e un motore rivisto, era molto più adatta alle competizioni sportive. Già nel 1924, Franz Bieber vinse il primo campionato tedesco per la BMW.

La prova della competitività di questa moto spinse l'azienda di Monaco di Baviera a creare un team aziendale a partire dal 1925. Per la classe della quarto di litro fu sviluppata la R39, una monocilindrica "in testa", e anche in questo caso il successo fu assicurato. Josef "Peppi" Stelzer nella classe 250cc e Rudi Reich nella classe mezzo litro furono i campioni tedeschi alla fine dell'anno.

Ernst Henne celebrò il suo primo grande trionfo internazionale nel 1928 alla Targa Florio, una gara di durata per moto. Nello stesso anno, i bavaresi aggiunsero le automobili alla loro gamma di produzione. Un anno dopo, Ernst Henne stabilì il famoso record mondiale di velocità per motociclette di 216 km/h sulla strada di campagna Monaco-Ingolstadt. La macchina sovralimentata da 749 cc aveva una potenza di 142 CV, pesava solo 149 kg ed era alimentata con alcol quasi puro.

Nelle corse su strada, Karl Gall e Georg, detto Schorsch, Meier, che provenivano dalle corse fuoristrada, portarono la squadra di Monaco a molti successi negli anni Trenta. Nel 1939, il "cast-iron man" fu il primo straniero a vincere il Senior TT su un modello non inglese. Poco tempo dopo, iniziò la Seconda Guerra Mondiale e le competizioni motoristiche finirono per il momento.

Dopo l'inferno, inizialmente fu di nuovo Schorsch Meier a vincere il campionato nazionale 500cc di serie con una BMW anteguerra. Per le competizioni internazionali, la neonata FIM vietò la sovralimentazione e BMW dovette inventarsi qualcosa di nuovo. Il risultato furono i leggendari modelli RS, di cui vennero mantenuti i caratteristici metodi di costruzione.

Schorsch Meier era ancora il numero uno della BMW, ma stava emergendo una seria concorrenza sotto forma del giovane Walter Zeller. Nel 1953, la BMW mosse i primi passi nel campionato mondiale, introdotto nel 1949. La prima vittoria fu sfiorata al Gran Premio di casa a Schotten. Walter Zeller si classificò primo nella classe 500cc, ma questa gara, come quella della 350cc, fu successivamente annullata perché le rinomate squadre di fabbrica avevano boicottato la pista. Alla fine dell'anno, Schorsch Meier annunciò il suo ritiro dalle corse. Per la nuova stagione, la BMW ridusse la squadra ufficiale, anche se non si chiamava più così ufficialmente, a Walter Zeller per le mezzo litro soliste e a Wilhelm Noll e Fritz Cron per i sidecar. Per la 500cc RS era pronto un altro stadio di espansione.

Nelle tre ruote, il successo arrivò rapidamente dopo la concentrazione delle forze. La prima vittoria di Noll/Cron nel Gran Premio del 1954, nel GP di casa alla Solitude di Stoccarda. Dopo altre due vittorie a Berna e a Monza, il precedente vincitore di serie Eric Oliver poteva ancora essere raggiunto e il primo campionato del mondo fu portato a Monaco. Nella categoria 500cc, i successi più importanti tardarono ad arrivare. Nel 1956, Walter Zeller si aggiudicò finalmente il secondo posto nel campionato mondiale della classe superiore dietro a John Surtees (MV Agusta). Tutto sommato, la squadra di Monaco poté accontentarsi del secondo posto contro le superiori quattro cilindri italiane e le forti monocilindriche britanniche.

Nella classe dei sidecar, BMW ha intrapreso una marcia trionfale unica e ha fatto seguire al suo primo titolo mondiale altri 18 titoli. Oltre ai piloti già citati, che ottennero anche il maggior numero di punti nel 1956, Willy Faust/Karl Remmert, Fritz Hillebrand/Manfred Grunwald, Walter Schneider/Hans Strauß (2 x), Helmut Fath/Alfred Wohlgemuth, Max Deubel/Emil Hörner (4 x), Fritz Scheidegger/John Robinson (CH/GB, 2 x), Klaus Enders/Ralf Engelhardt (5 x) e Klaus Enders/Wolfgang Kalauch entrarono nelle statistiche dei campioni del mondo fino al 1974. Il trionfo fu favorito dalla mancanza di concorrenza nella classe sidecar da parte di altre marche. Così, dopo che le gare dei sidecar divennero quasi un monomarca, la BMW non dovette fare troppi sforzi e si ritirò gradualmente. Fino agli anni Settanta, i motori non furono quasi mai modificati e le modifiche alle ginocchiere furono apportate principalmente su iniziativa dell'azienda, soprattutto da Helmut Fath.

In seguito, a parte il Rally Parigi-Dakar, il palcoscenico del motorsport fu spesso utilizzato in modo piuttosto trascurato. Così, a parte la pseudo-apparizione nel 2012 con una Suter-BMW di un cosiddetto claiming-rule team per macchine da corsa con motori di serie, hanno costantemente evitato la classe regina MotoGP.

Nel Campionato mondiale Superbike, i successi sono gestibili. Marco Melandri ha sfiorato il titolo mondiale 2012, fino a quando il nuovo direttore sportivo BMW Stephan Schaller ha offerto al leader del campionato mondiale e a tutta la squadra nella fase decisiva della stagione, tatticamente poco saggio, che il progetto sarebbe stato seppellito alla fine dell'anno. L'italiano è caduto prontamente in diverse gare e si è classificato solo terzo nel campionato del mondo.

Dal 2019, la fabbrica si è cimentata nuovamente nella massima categoria del campionato mondiale di produzione, ma con un successo finora limitato. Nel 2021 Michael van der Mark ha ottenuto il miglior piazzamento finale del campionato del mondo fino a quel momento, come sesto campione del mondo. L'olandese ha ottenuto l'unica vittoria finora ottenuta con la M1000RR a Portimao nello stesso anno. Attualmente, il miglior pilota BMW, l'inglese Scott Redding, è dodicesimo, con risultati individuali che mostrano una tendenza al rialzo verso la fine della stagione.

Nella MotoGP, due BMW 1000cc da strada stanno ancora una volta facendo un giro del circuito tra una gara e l'altra, ai margini della percezione.