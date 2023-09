100 anos de BMW: Da R32 à superbike M1000RR

A história de sucesso da BMW Motorrad começou no outono de 1923 com a apresentação da BMW R32 no Salão Automóvel de Berlim. No Campeonato Mundial de Superbike, a M1000RR ainda está à espera de um avanço.

As origens da BMW remontam a 7 de março de 1916, em plena Primeira Guerra Mundial. Nessa altura, foi fundada a Bayrische Flugzeug Werke (BFW), que mais tarde passou a chamar-se Bayrische Motoren Werke. A aviação era um dos sectores económicos em ascensão na época, e não apenas devido à Primeira Guerra Mundial. A produção de motores de avião foi descoberta como um nicho de mercado em Munique. É também daí que provém a hélice estilizada do logótipo.

Depois de uma espécie de exercício de dedos em Munique com as motos Helios, a primeira BMW puro-sangue, a R32, foi desenvolvida pelo designer-chefe Max Friz no início dos anos 20 e apresentada ao público no Salão Automóvel Alemão de 28 de setembro a 7 de outubro de 1923.

Esta moto causou sensação principalmente devido ao seu motor boxer de dois cilindros arrefecido a ar, montado transversalmente, e à transmissão por cardan. Rudolf Schleicher desenvolveu mais tarde a R37 a partir da R32. Com o seu chassis melhorado e um motor revisto, era muito mais adequado para competições desportivas motorizadas. Já em 1924, Franz Bieber ganhou o primeiro campeonato alemão para a BMW.

A prova da competitividade desta moto levou a empresa de Munique a criar uma equipa de trabalho a partir de 1925. A R39 foi desenvolvida para a classe de quarto de litro, uma máquina monocilíndrica "overhead", e mais uma vez foram bem sucedidos. Josef "Peppi" Stelzer na classe de 250cc e Rudi Reich na classe de meio litro foram os campeões alemães no final do ano.

Ernst Henne celebrou o seu primeiro grande triunfo internacional em 1928 na Targa Florio da Sicília, uma corrida de resistência para motos. No mesmo ano, os bávaros acrescentaram os automóveis à sua gama de produção. Um ano mais tarde, Ernst Henne estabeleceu um recorde mundial de velocidade de mota de 216 km/h na estrada rural Munique-Ingolstadt. A máquina de 749 cc sobrealimentada tinha 142 cv, pesava apenas 149 kg e era alimentada com álcool quase puro.

Nas corridas de estrada, Karl Gall e Georg, chamado Schorsch, Meier, que tinham vindo das corridas de todo-o-terreno, trouxeram à equipa de Munique muitos êxitos na década de 1930. Em 1939, o "homem de ferro fundido" foi o primeiro estrangeiro a vencer o Senior TT num modelo não inglês. Pouco tempo depois, começou a Segunda Guerra Mundial e a competição automóvel terminou por enquanto.

Depois do inferno, foi Schorsch Meier que voltou a ganhar o campeonato nacional de 500cc em série com um BMW de antes da guerra. Para as competições internacionais, a recém-fundada FIM proibiu a sobrealimentação, e a BMW teve de inventar algo novo. O resultado foram os lendários modelos RS, onde os métodos de construção característicos foram mantidos.

Schorsch Meier continuava a ser o número um da BMW, mas a concorrência séria estava a surgir sob a forma do jovem Walter Zeller. Em 1953, a BMW deu os primeiros passos no campeonato do mundo, que tinha sido introduzido em 1949. A primeira vitória quase aconteceu no Grande Prémio em casa, em Schotten. Walter Zeller terminou em primeiro lugar na classe de 500cc, mas esta corrida, tal como a de 350cc, foi posteriormente cancelada devido ao boicote das equipas de fábrica de renome à pista. No final do ano, Schorsch Meier anuncia a sua retirada das corridas. A BMW reduziu a equipa de trabalho, embora já não se chamasse oficialmente assim, para a nova época a Walter Zeller para os solistas de meio litro e a Wilhelm Noll e Fritz Cron para os sidecars. Para a RS de 500cc, eles tinham outra fase de expansão pronta.

Nos veículos de três rodas, o sucesso chegou rapidamente após a concentração de forças. Primeira vitória no Grande Prémio em 1954 por Noll/Cron no GP em casa, no Solitude de Estugarda. Depois de mais duas vitórias em Berna e Monza, o anterior vencedor de série Eric Oliver ainda podia ser apanhado e o primeiro campeonato do mundo foi levado para Munique. Na categoria de 500cc, os grandes sucessos demoraram muito tempo a chegar. Em 1956, Walter Zeller conquistou finalmente o título de vice-campeão mundial na classe superior, atrás de John Surtees (MV Agusta). Em suma, a equipa de Munique fica satisfeita com o título de vice-campeã contra as superiores italianas de quatro cilindros e as fortes britânicas de um cilindro.

Na classe sidecar, a BMW iniciou uma marcha triunfante única e seguiu o seu primeiro título de campeão mundial com mais 18. Para além dos pilotos acima mencionados, que também marcaram o maior número de pontos em 1956, Willy Faust/Karl Remmert, Fritz Hillebrand/Manfred Grunwald, Walter Schneider/Hans Strauß (2 x), Helmut Fath/Alfred Wohlgemuth, Max Deubel/Emil Hörner (4 x), Fritz Scheidegger/John Robinson (CH/GB, 2 x), Klaus Enders/Ralf Engelhardt (5 x) e Klaus Enders/Wolfgang Kalauch entraram nas estatísticas dos campeões mundiais até 1974. O triunfo foi favorecido pela falta de concorrência de outras marcas na classe de sidecar. Assim, depois de as corridas de sidecar quase se terem tornado numa taça de uma só marca, a BMW não teve de se esforçar muito e retirou-se gradualmente. Até aos anos 70, os motores quase não foram modificados e as alterações nas joelheiras foram efectuadas principalmente por iniciativa da própria empresa, sobretudo por Helmut Fath.

Mais tarde, para além do Rali Paris-Dakar, o palco dos desportos motorizados foi muitas vezes utilizado de forma negligente. Assim, para além do pseudo-aparecimento em 2012, com uma Suter-BMW, de uma equipa dita "claiming-rule" para máquinas de corrida com motores de produção, evitam sistematicamente a categoria rainha do MotoGP.

No Campeonato do Mundo de Superbike, os sucessos são controláveis. Marco Melandri foi o que mais se aproximou do título de campeão do mundo de 2012, até que o novo diretor desportivo da BMW, Stephan Schaller, ofereceu ao líder do campeonato do mundo e a toda a equipa, na fase decisiva da época, taticamente insensato, que o projeto seria enterrado no final do ano. O italiano caiu prontamente em várias corridas e terminou apenas em terceiro lugar no campeonato mundial.

Desde 2019, a fábrica tem tentado novamente a sua sorte na categoria principal do campeonato mundial de produção, mas com sucesso limitado até agora. Michael van der Mark alcançou a melhor classificação final do Campeonato do Mundo até à data em 2021 como sexto no Campeonato do Mundo. O holandês alcançou a única vitória até hoje com o M1000RR em Portimão no mesmo ano. Atualmente, o melhor piloto da BMW, o inglês Scott Redding, é o décimo segundo, com resultados individuais mostrando uma tendência ascendente no final da temporada.

No MotoGP, duas cruzeiras de estrada BMW de 1000cc estão mais uma vez a dar uma volta ao circuito entre corridas, à margem da perceção.