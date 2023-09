Championnat du monde de Superbike à Portimão : aimable, fascinant

Beau temps, plages de rêve, paysage pittoresque et falaises abruptes - il est difficile de ne pas avoir un faible pour l'Algarve portugais. Et encore plus en relation avec l'"Autodrómo Internacional do Algarve", long de 4,6 km.

La ville côtière de Portimão (environ 50.000 habitants) est située à 300 km au sud de Lisbonne et à environ 70 km à l'ouest de Faro. L'un des circuits les plus fascinants d'Europe a été construit dans l'arrière-pays vallonné et inauguré avec la finale de la saison du championnat du monde de Superbike en 2008 - le MotoGP n'a découvert Portimão qu'en 2020.

Une ligne droite d'un mètre de long ainsi que neuf virages à droite et six virages à gauche sont les ingrédients d'un circuit fascinant. Des montées et des descentes, quelques changements de direction et de pente, des crêtes, des passages parfois difficiles à voir, de nombreux virages longs et rapides et un infield tortueux font de ce circuit un défi pour les pilotes et les équipes.

Les pilotes doivent agir de manière agressive. Les compétences de conduite, le courage et la forme physique jouent un rôle décisif. Une bonne direction est nécessaire pour accélérer à la sortie des virages. Le dernier virage est un passage clé : Il s'agit ici de prendre suffisamment de vitesse sur la ligne droite de départ et d'arrivée, longue de presque un kilomètre.

Pour le monopoleur des pneus Pirelli, les conditions du circuit de Portimão ne posent pas de problème particulier, même si les conditions d'adhérence se sont détériorées depuis 2008. Mais comme des températures élevées sont possibles, ce qui peut entraîner la formation de bulles, des mélanges de gomme appropriés sont utilisés. Le pneu avant en particulier, qui doit ralentir jusqu'à 80 mètres en position inclinée, est stressé à Portimão. En 2014, nous avons toutefois assisté à des courses sous la pluie à Portimão.

Jonathan Rea (Kawasaki) est de loin le plus performant à Portimão. Le Nord-Irlandais a remporté 13 courses au total, devant Toprak Razgatlioglu (Yamaha) qui en a remporté trois. Tom Sykes (Kawasaki), Eugene Laverty (Aprilia), Marco Melandri (BMW/Yamaha), Max Biaggi (Aprilia) et Troy Bayliss (Ducati) ont chacun remporté deux victoires. Parmi les pilotes en activité, seuls Álvaro Bautista (1x, Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Michael van der Mark (1x, BMW) ont inscrit leur nom au palmarès avec un triomphe.

Avec 14 victoires, Kawasaki est en tête du classement des constructeurs. Ducati en a remporté six sur le circuit portugais, Yamaha cinq, Aprilia quatre, BMW deux et Honda une.