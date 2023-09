Campionato mondiale Superbike a Portimão: bello, affascinante

Tempo splendido, spiagge da sogno, un paesaggio pittoresco e aspre scogliere rocciose: è difficile non portarsi nel cuore l'Algarve portoghese. E in relazione alla "Autodrómo Internacional do Algarve", lunga 4,6 km, ancora di più.

La città costiera di Portimão (circa 50.000 abitanti) si trova a 300 km a sud di Lisbona e a circa 70 km a ovest di Faro. Nell'entroterra collinare è stato costruito uno dei circuiti più affascinanti d'Europa, inaugurato con il finale di stagione del campionato mondiale Superbike nel 2008 - la MotoGP scoprirà Portimão solo nel 2020.

metri di lungo rettilineo e nove curve a destra e sei a sinistra sono gli ingredienti di un tracciato affascinante. Tratti in salita e in discesa, diversi cambi di direzione e di pendenza, crinali, passaggi a volte confusi, molte curve lunghe e veloci e un'area interna tortuosa rendono il tracciato una sfida per piloti e team.

I piloti devono agire in modo aggressivo. Abilità di guida, coraggio e forma fisica giocano un ruolo decisivo. Quando si accelera in uscita dalle curve, è necessario un buon comportamento dello sterzo. Un punto chiave è l'ultima curva: Qui è importante portare la velocità sufficiente sul rettilineo di partenza, lungo quasi un chilometro.

Per il monopolista dei pneumatici Pirelli, le condizioni della pista di Portimão non rappresentano un problema particolare, anche se le condizioni di aderenza sono peggiorate rispetto al 2008. Ma poiché sono possibili temperature elevate, che possono portare al blistering, vengono utilizzate mescole di gomma appropriate. Soprattutto il pneumatico anteriore, che deve decelerare fino a 80 metri di inclinazione, è sollecitato a Portimão. Nel 2014, tuttavia, abbiamo assistito a gare con pioggia a Portimão.

Jonathan Rea (Kawasaki) è di gran lunga il concorrente di maggior successo a Portimão. Il nordirlandese ha vinto un totale di 13 gare, davanti a Toprak Razgatlioglu (Yamaha) con tre. Tom Sykes (Kawasaki), Eugene Laverty (Aprilia), Marco Melandri (BMW/Yamaha), Max Biaggi (Aprilia) e Troy Bayliss (Ducati) hanno ottenuto due vittorie ciascuno. Tra i piloti in attività, solo Álvaro Bautista (1x, Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Michael van der Mark (1x, BMW) sono riusciti a entrare nella lista dei vincitori con un trionfo.

Con 14 vittorie, Kawasaki guida la classifica dei costruttori. Ducati ne ha conquistate sei sul circuito portoghese, Yamaha cinque, Aprilia quattro, BMW due e Honda una.