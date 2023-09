Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão: Encantador, fascinante

A espetacular pista de corrida de Portimão é uma pérola no calendário do Campeonato do Mundo de Superbike. As corridas e o estilo da pista portuguesa são únicos.

Um clima bonito, praias de sonho, uma paisagem pitoresca e falésias rochosas escarpadas - é difícil não levar o Algarve português no coração. E ainda mais em ligação com o "Autodrómo Internacional do Algarve", com 4,6 km de comprimento.

A cidade costeira de Portimão (cerca de 50.000 habitantes) situa-se a 300 km a sul de Lisboa e a cerca de 70 km a oeste de Faro. Uma das pistas de corrida mais fascinantes da Europa foi construída no interior montanhoso e inaugurada com o final da época do Campeonato do Mundo de Superbike em 2008 - o MotoGP só descobriu Portimão por si próprio em 2020.

metros de reta longa, bem como nove curvas à direita e seis à esquerda são os ingredientes de uma pista de corrida fascinante. Secções de subida e descida, várias mudanças de direção e de inclinação, cristas, passagens por vezes confusas, muitas curvas longas e rápidas e um campo interior sinuoso tornam a pista um desafio para pilotos e equipas.

Os pilotos têm de atuar de forma agressiva. As capacidades de condução, a coragem e a forma física desempenham um papel decisivo. Quando se acelera à saída das curvas, é necessário um bom comportamento da direção. Um ponto-chave é a última curva: Aqui é importante manter a velocidade suficiente para a reta da meta com quase um quilómetro de comprimento.

Para o monopolista de pneus Pirelli, as condições da pista de Portimão não representam um problema particular, apesar de as condições de aderência se terem deteriorado desde 2008. Mas como são possíveis altas temperaturas, que podem levar à formação de bolhas, são utilizados compostos de borracha adequados. Especialmente o pneu dianteiro, que tem de desacelerar até 80 metros em ângulo, é sujeito a stress em Portimão. Em 2014, no entanto, tivemos corridas com chuva em Portimão.

Jonathan Rea (Kawasaki) é, de longe, o concorrente mais bem sucedido em Portimão. O irlandês do norte venceu um total de 13 corridas, à frente de Toprak Razgatlioglu (Yamaha) com três. Tom Sykes (Kawasaki), Eugene Laverty (Aprilia), Marco Melandri (BMW/Yamaha), Max Biaggi (Aprilia) e Troy Bayliss (Ducati) conseguiram duas vitórias cada. Dos pilotos em atividade, apenas Álvaro Bautista (1x, Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Michael van der Mark (1x, BMW) conseguiram entrar na lista de vencedores com um triunfo.

Com 14 vitórias, a Kawasaki lidera a classificação dos construtores. A Ducati conquistou seis no circuito português, a Yamaha cinco, a Aprilia quatro, a BMW duas e a Honda uma.