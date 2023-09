Florian Alt, campeón alemán: estreno de SBK con Honda

"Estás que te sales" es probablemente la mejor manera de describir el estado de ánimo actual del piloto de Superbike Florian Alt. Hace quince días, el piloto de Gummersbach consiguió el título de constructores con el equipo Honda Viltais en el Bol d'Or, la final del Campeonato del Mundo de Resistencia 2023. Una semana más tarde, se disputaba el siguiente título. En realidad, Alt y su rival más duro, el piloto de BMW Ilya Mikhalchik, habían retrasado la decisión hasta la última carrera del IDM Superbike, en la final de Hockenheim.

"Seguí escuchando ruidos extraños en la moto en la segunda mitad de la carrera", informó el flamante ganador del título Florian Alt tras la carrera de Hockenheim. "La carrera parecía un stint en una carrera de 24 horas". Pero la Honda, preparada por Jens Holzhauer, hizo su trabajo como lo había hecho en todas las demás carreras anteriores. El título fue tanto una redención para todo el equipo Honda como para el jefe del equipo, Jens Holzhauer. Pues el último título conjunto de IDM tenía ya 13 años y procedía del ex Campeón del Mundo de Supersport 600 Karl Muggeridge, que había puesto así fin a su carrera y regresado a Australia.

Holzhauer no se atrevió entonces a dar el salto al Campeonato del Mundo. "Karl me habría apoyado para hacerlo", recuerda Holzhauer. "Pero decidí no hacerlo". Después vino un largo periodo de sequía, diferentes pilotos, una nueva versión de la Fireblade y aún más pilotos. Desde este año, entonces el nuevo comienzo con la cooperación de Holzhauer y Alt, que hizo un gancho en su tiempo con BMW y cuatro subcampeonatos IDM para ello.

Mientras tanto, después de ganar el título, su pecho es lo suficientemente amplia como para pensar en WorldSBK de nuevo. "Ya habíamos solicitado una wild card para Most", revela Holzhauer, "pero llegamos seis días tarde. Ahora tenemos el OK para la final del Mundial en Jerez a finales de octubre". Para este evento, el fabricante de neumáticos y proveedor exclusivo de IDM, Pirelli, ofrece desde hace años un paquete de asistencia a los respectivos campeones y se hace cargo de los costes de las tasas en que se incurre, como la inscripción, y añade además el contingente de neumáticos para el fin de semana del Campeonato del Mundo. Para el resto de las posibilidades del Campeonato del Mundo, que no están precisamente disponibles a precio de ganga, los patrocinadores de toda la vida del equipo IDM HRP han vuelto a tirar de chequera.

Holzhauer inició el proyecto WorldSBK en su taller de Wittenberge hace algún tiempo. "Llevamos nuestra moto IDM", explica. "Sin embargo, con más potencia. Llevaremos una horquilla diferente, un depósito más grande y también haremos cambios en los frenos." El dúo Holzhauer-Alt ya ha completado su primer rodaje en Oschersleben. Todavía tienen programado un test serio antes de partir hacia Jerez.

¿Y qué dice Alt de este bonito regalo? "Oh, déjame en paz, todavía no tengo cabeza para esto", explicó con una sonrisa durante el final del IDM. La atención seguía centrada en ganar el título de la IDM. "En el primer test con la Honda del Campeonato del Mundo ya se notaba una gran diferencia", dejó caer. "Pero es más o menos una Honda de serie, con una horquilla y un freno diferentes. Eso también es lo interesante del número. La última vez que corrí en Jerez fue en 2019. Pero he estado allí muy a menudo, me gusta la pista. Queremos conseguir un buen resultado allí y luego ya veremos".

Correr en GP es algo que Alt ha hecho en el pasado. Pero para su primera carrera en el Campeonato del Mundo de Superbikes tuvo que esperar hasta los 27 años. Su comentario apropiadamente confiado: "Estoy en mi mejor momento".