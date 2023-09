Florian Alt, champion d'Allemagne : première en SBK avec Honda

Dimanche dernier, Alt a décroché le titre en IDM Superbike et suit ainsi des pilotes comme Martin Bauer, Karl Muggeridge, Xavi Fores et Markus Reiterberger. La récompense l'attend déjà.

"Ça marche pour toi" serait sans doute la meilleure description de l'état d'esprit du pilote Superbike Florian Alt. Il y a un peu plus de deux semaines, l'homme de Gummersbach a décroché le titre des constructeurs avec l'équipe Honda Viltais au Bol d'Or, la finale du championnat du monde d'endurance 2023. Une semaine plus tard, le titre suivant était à la clé. Alt et son adversaire le plus redoutable, le pilote BMW Ilya Mikhalchik, avaient effectivement retardé la décision jusqu'à la toute dernière course de l'IDM Superbike lors de la finale à Hockenheim.

"J'entendais constamment des bruits étranges sur la moto dans la deuxième moitié de la course", a raconté le nouveau champion en titre Florian Alt après la course d'Hockenheim. "J'ai eu l'impression de faire un relais lors d'une course de 24 heures". Mais la Honda préparée par Jens Holzhauer a bien fait son travail, comme lors de toutes les autres courses précédentes, sans faire de vagues. Pour l'équipe Honda venue au grand complet, le titre a été une délivrance, tout comme pour le chef d'équipe Jens Holzhauer. En effet, le dernier titre IDM commun datait déjà de 13 ans et avait été remporté par l'ancien champion du monde Supersport 600 Karl Muggeridge, qui avait ainsi mis un terme à sa carrière et était retourné en Australie.

A l'époque, Holzhauer n'avait pas osé faire le saut en championnat du monde. "Karl m'aurait soutenu dans cette démarche", se souvient Holzhauer. "Mais j'ai décidé de ne pas le faire". Ensuite, il y a eu une longue période de disette, différents pilotes, une nouvelle version de la Fireblade et encore plus de pilotes. Depuis cette année, c'est le redémarrage avec la coopération de Holzhauer et Alt, qui a pour cela mis un crochet à son époque avec BMW et quatre vice-champions IDM.

Entre-temps, après le titre, la poitrine est suffisamment large pour penser à nouveau au WorldSBK. "Nous avions déjà demandé une wildcard pour Most", révèle Holzhauer, "mais nous étions arrivés six jours trop tard. Maintenant, le feu vert est venu pour la finale du championnat du monde à Jerez fin octobre". Pour cet engagement, le fabricant de pneus et fournisseur exclusif de l'IDM, Pirelli, propose depuis des années déjà un package de soins aux champions respectifs et prend en charge les frais occasionnés, comme entre autres l'inscription, en y ajoutant le contingent de pneus pour le week-end du championnat du monde. Pour le reste, les sponsors de longue date de l'équipe IDM HRP ont encore sorti le chéquier pour offrir une chance de participer au championnat du monde, ce qui n'est pas une aubaine.

Dans son atelier de Wittenberge, Holzhauer s'est lancé depuis longtemps dans le projet WorldSBK. "Nous roulons avec notre moto IDM", explique-t-il. "Mais avec plus de puissance. Nous utiliserons un autre set-up de fourche, un réservoir plus grand et nous ferons également des changements au niveau des freins". Le duo Holzhauer-Alt a déjà effectué son premier roll-out à Oschersleben. Un test sérieux est encore prévu avant le départ pour Jerez.

Et que pense Alt de ce joli cadeau ? "Oh, laisse-moi tranquille, je n'ai pas encore la tête à ça", déclarait-il en souriant dans le cadre de la finale de l'IDM. A l'époque, l'accent était encore mis sur la conquête du titre IDM. "Lors du premier test avec la Honda du championnat du monde, on a déjà senti une grande différence", se laisse-t-il tout de même aller à quelques confidences. "Mais c'est quasiment une Honda de stock, avec une autre fourche et un autre frein. C'est aussi ce qui est intéressant dans ce numéro. J'ai roulé à Jerez pour la dernière fois en 2019. Mais j'y suis allé vraiment souvent, j'aime bien ce circuit. Nous voulons y obtenir un bon résultat et nous verrons ensuite".

Des courses GP, Alt en a déjà fait par le passé. Mais pour sa première course en championnat du monde de Superbike, il a dû attendre d'avoir 27 ans. Son commentaire est donc confiant : "Je suis dans mon prime time".