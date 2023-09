Il campione tedesco Florian Alt: prima SBK con Honda

"Hai la testa a posto" è probabilmente il modo migliore per descrivere l'attuale stato d'animo del pilota di Superbike Florian Alt. Una quindicina di giorni fa, l'uomo di Gummersbach ha conquistato il titolo costruttori con il Team Honda Viltais al Bol d'Or, la finale del Campionato Mondiale Endurance 2023. Una settimana dopo, il prossimo titolo era in palio. Alt e il suo avversario più agguerrito, il pilota BMW Ilya Mikhalchik, avevano in realtà rimandato la decisione fino all'ultima gara dell'IDM Superbike, nella finale di Hockenheim.

"Continuavo a sentire strani rumori sulla moto nella seconda metà della gara", ha riferito il nuovo vincitore del titolo Florian Alt dopo la gara di Hockenheim. "La gara sembrava uno stint di una 24 ore". Ma la Honda, preparata da Jens Holzhauer, ha fatto il suo lavoro come aveva fatto in tutte le altre gare precedenti. Il titolo è stato un riscatto sia per il team Honda al completo che per il boss del team Jens Holzhauer. Infatti, l'ultimo titolo IDM congiunto risaliva a 13 anni fa ed era stato conquistato dall'ex campione del mondo Supersport 600 Karl Muggeridge, che aveva così concluso la sua carriera ed era tornato in Australia.

Holzhauer non osò fare il salto nel Campionato del Mondo in quel momento. "Karl mi avrebbe sostenuto", ricorda Holzhauer. "Ma io decisi di non farlo". Poi è arrivato un lungo periodo di inattività, diversi piloti, una nuova versione della Fireblade e ancora più piloti. Da quest'anno, poi, il nuovo inizio con la collaborazione di Holzhauer e Alt, che ha fatto un gancio al suo tempo con BMW e quattro campionati IDM runner-up per esso.

Nel frattempo, dopo la vittoria del titolo, il suo petto è abbastanza ampio per pensare di nuovo al WorldSBK. "Avevamo già fatto richiesta per una wild card per la Most", rivela Holzhauer, "ma eravamo in ritardo di sei giorni. Ora abbiamo ottenuto l'ok per la finale del Campionato del Mondo a Jerez a fine ottobre". Per questo evento, il produttore di pneumatici e fornitore unico di IDM Pirelli offre da anni un pacchetto di assistenza ai rispettivi campioni e si fa carico delle spese sostenute, come l'iscrizione, aggiungendovi il contingente di pneumatici per il weekend del Campionato del Mondo. Per il resto delle possibilità del Campionato del Mondo, che non sono esattamente disponibili a prezzi stracciati, gli sponsor di lunga data del team IDM HRP hanno ancora una volta tirato fuori i loro libretti degli assegni.

Holzhauer ha iniziato il progetto WorldSBK nella sua officina di Wittenberge qualche tempo fa. "Guidiamo la nostra moto IDM", spiega. "Tuttavia, con più potenza. Avremo un diverso assetto della forcella, un serbatoio più grande e apporteremo modifiche anche ai freni". Il duo Holzhauer-Alt ha già completato la prima prova a Oschersleben. Prima di partire per Jerez è previsto un test serio.

E cosa dice Alt di questo bel regalo? "Oh, lasciatemi stare, non ho ancora la testa a posto", ha spiegato con un sorriso durante la finale dell'IDM. L'attenzione era ancora rivolta alla vittoria del titolo IDM. "Al primo test con la Honda del campionato del mondo, si poteva già sentire una grande differenza", si è lasciato sfuggire. "Ma è più o meno una Honda di serie, con una forcella diversa e un freno diverso. Questo è anche l'aspetto interessante del numero. L'ultima volta che ho corso a Jerez è stato nel 2019. Ma ci sono stato molto spesso, mi piace la pista. Vogliamo ottenere un buon risultato e poi vedremo".

Le gare di GP sono qualcosa che Alt ha fatto in passato. Ma per la sua prima gara nel Campionato Mondiale Superbike ha dovuto aspettare fino a 27 anni. Il suo commento è appropriatamente fiducioso: "Sono nel mio momento migliore".