Campeão alemão Florian Alt: estreia na SBK com a Honda

"Está tudo a correr bem" é provavelmente a melhor forma de descrever o estado de espírito atual do piloto de Superbike Florian Alt. Há duas semanas, o homem de Gummersbach conquistou o título de construtor com a Team Honda Viltais no Bol d'Or, a final do Campeonato do Mundo de Resistência de 2023. Uma semana mais tarde, o próximo título estava a chegar. Alt e o seu adversário mais duro, o piloto da BMW Ilya Mikhalchik, adiaram a decisão até à última corrida do IDM Superbike na final em Hockenheim.

"Continuei a ouvir ruídos estranhos na mota na segunda metade da corrida", relatou o novo vencedor do título, Florian Alt, após a corrida de Hockenheim. "A corrida parecia uma passagem por uma corrida de 24 horas." Mas a Honda, preparada por Jens Holzhauer, fez o seu trabalho como tinha feito em todas as outras corridas anteriores. O título foi tanto uma redenção para toda a equipa Honda como para o chefe de equipa Jens Holzhauer. O último título conjunto da IDM já tinha 13 anos e foi conquistado pelo antigo Campeão do Mundo de Supersport 600, Karl Muggeridge, que tinha assim terminado a sua carreira e regressado à Austrália.

Nessa altura, Holzhauer não se atreveu a dar o salto para o Campeonato do Mundo. "O Karl ter-me-ia apoiado a fazê-lo", recorda Holzhauer. "Mas eu decidi não o fazer." Depois disso, seguiu-se um longo período de seca, diferentes pilotos, uma nova versão da Fireblade e ainda mais pilotos. A partir deste ano, então, o novo começo com a cooperação de Holzhauer e Alt, que fez um gancho em seu tempo com a BMW e quatro vice-campeonatos IDM para ele.

Entretanto, após a conquista do título, o seu peito está suficientemente largo para voltar a pensar no WorldSBK. "Já nos tínhamos candidatado a um wild card para a Most", revela Holzhauer, "mas chegámos com seis dias de atraso. Agora temos o OK para a final do Campeonato do Mundo em Jerez, no final de outubro." Para este evento, o fabricante de pneus e fornecedor exclusivo da IDM, Pirelli, oferece há anos um pacote de assistência aos respectivos campeões e assume os custos das taxas incorridas, como o registo, e acrescenta o contingente de pneus para o fim de semana do Campeonato do Mundo. Para o resto da oportunidade do Campeonato do Mundo, que não está propriamente disponível a preço de saldo, os patrocinadores de longa data da equipa IDM HRP voltaram a sacar dos seus livros de cheques.

Holzhauer iniciou o projeto WorldSBK na sua oficina em Wittenberge há algum tempo. "Andamos com a nossa mota IDM", explica. "No entanto, com mais potência. Vamos usar uma configuração de forquilha diferente, um depósito maior e também vamos fazer alterações nos travões." A dupla Holzhauer-Alt já completou a sua primeira apresentação em Oschersleben. Está ainda previsto um teste sério antes de partirem para Jerez.

E o que é que Alt diz sobre este belo presente? "Oh, deixem-me em paz, ainda não tenho cabeça para isto", explicou com um sorriso durante a final do IDM. O objetivo continua a ser a conquista do título IDM. "No primeiro teste com a Honda do Campeonato do Mundo, já se podia sentir uma grande diferença", deixou escapar. "Mas é mais ou menos uma Honda de série, com uma forquilha diferente e um travão diferente. Essa é também a coisa interessante sobre o número. A última vez que andei em Jerez foi em 2019. Mas já lá estive muitas vezes, gosto da pista. Queremos obter um bom resultado lá e depois logo se vê."

As corridas de GP são algo que Alt já fez no passado. Mas para a sua primeira corrida no Campeonato do Mundo de Superbike, teve de esperar até aos 27 anos. O seu comentário é muito confiante: "Estou no meu melhor momento."