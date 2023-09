Prochaine tentative : le retour d'Alex Lowes à Portimão

Kawasaki est le constructeur le plus performant à Portimão. Mais pas grâce à la ZX-10RR, mais grâce à la figure de proue Jonathan Rea. Le Nord-Irlandais a assuré 13 des 14 victoires de Kawasaki, la dernière en 2021 lors de la deuxième manche. L'autre est celle de Tom Sykes en 2014.

Pour Rea, l'événement de cette année est la dernière occasion de réussir avec et pour Kawasaki. Le sextuple champion du monde est conscient que pour s'imposer face à Álvaro Bautista (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha), il devra réaliser un week-end parfait.



"J'ai déjà fait des courses très fortes à Portimão. Le circuit est incroyable et unique. Il me rappelle l'époque où j'étais pilote de motocross, avec ses vagues et ses virages aveugles. C'est un circuit très exigeant", sait le pilote de 36 ans. "On est toujours à la recherche du tour parfait et on a toujours l'impression qu'on peut faire quelque chose d'un peu mieux. Après une série de solides week-ends de course, nous allons essayer de trouver la perfection. Quand nous arriverons à Portimão, nous devrons garder un œil sur le podium, profiter de la moto et travailler dur pendant les essais libres pour être rapides et constants en conditions de course".

En Aragón, le pilote d'essai Florian Marino a pris en charge la Kawasaki d'Alex Lowes. Lors du meeting du Championnat du monde Superbike 2023 à Portimão, l'Anglais aimerait attaquer lui-même avec son genou opéré. Les essais libres de vendredi devraient montrer s'il est en mesure de le faire.



"Depuis mon opération, j'ai travaillé dur pour retrouver la forme. Si les premiers essais de vendredi se passent bien et que mon genou se sent bien après l'opération, je m'attends à être fort", affirme Lowes avec conviction. "Comme toujours, l'objectif est de se battre en tête et de revenir sur le podium".