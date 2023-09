Prossimo tentativo: Alex Lowes torna a Portimão

Kawasaki è il produttore di maggior successo a Portimão. Ma non per la ZX-10RR, bensì per la figura di Jonathan Rea. Il nordirlandese è stato responsabile di 13 delle 14 vittorie di Kawasaki, l'ultima delle quali nel secondo round del 2021. L'altra è stata ottenuta da Tom Sykes nella stagione 2014.

Per Rea, l'evento di quest'anno rappresenta l'ultima opportunità di successo con e per Kawasaki. Il sei volte campione del mondo è consapevole che per prevalere su Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), dovrà realizzare un weekend perfetto.



"A Portimão ho fatto delle gare molto forti. La pista è incredibile e unica. Mi ricorda i tempi in cui ero un pilota di motocross, con le sue onde e le sue curve cieche. È una pista molto impegnativa", sa il 36enne. Sei sempre alla ricerca del giro perfetto e hai sempre la sensazione di poter fare qualcosa di meglio". Dopo una serie di weekend di gara solidi, cercheremo di trovare la perfezione. A Portimão dobbiamo pensare al podio, divertirci con la moto e lavorare sodo nelle prove libere per essere veloci e costanti in condizioni di gara".

Ad Aragón, il collaudatore Florian Marino ha preso il posto di Alex Lowes alla guida della Kawasaki e, in occasione dell'appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Portimão, l'inglese vuole tornare ad attaccare in prima persona con il ginocchio operato. Le sessioni di prove libere di venerdì mostreranno se sarà in grado di farlo.



"Da quando sono stato operato ho lavorato duramente per tornare in forma. Se le cose andranno bene nelle prime prove di venerdì e se il mio ginocchio si sentirà bene dopo l'operazione, mi aspetto di essere forte", è convinto Lowes. "L'obiettivo, come sempre, è quello di lottare davanti e tornare sul podio".