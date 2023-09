Próxima tentativa: Alex Lowes regressa a Portimão

Imediatamente após Aragão, a equipa do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 viaja até Portimão para a penúltima corrida da temporada. A Kawasaki está a contar com o sucesso de Jonathan Rea e com o regresso de Alex Lowes após uma cirurgia ao joelho.

A Kawasaki é o fabricante mais bem sucedido em Portimão. Mas não por causa da ZX-10RR, mas sim por causa da figura de proa Jonathan Rea. O irlandês do norte foi responsável por 13 das 14 vitórias da Kawasaki, a última das quais na segunda ronda de 2021. A outra foi de Tom Sykes na temporada de 2014.

Para Rea, o evento deste ano é a última oportunidade de ter sucesso com e para a Kawasaki. O hexacampeão do mundo está ciente de que, para prevalecer sobre Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), terá de realizar um fim de semana perfeito.



"Já fiz algumas corridas fortes em Portimão. A pista é incrível e única. Faz-me lembrar os meus tempos de piloto de motocross, com as suas ondas e curvas cegas. É uma pista muito exigente", sabe o piloto de 36 anos. "Estamos sempre à procura da volta perfeita e sentimos sempre que podemos fazer algo um pouco melhor. Depois de uma série de fins-de-semana de corrida sólidos, vamos tentar encontrar a perfeição. Ao chegar a Portimão, temos de ter em mente o pódio, desfrutar da moto e trabalhar arduamente nos treinos livres para sermos rápidos e consistentes em condições de corrida."

Em Aragão, o piloto de testes Florian Marino assumiu o comando da Kawasaki de Alex Lowes, e na reunião do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Portimão, o inglês quer voltar a atacar ele próprio com o seu joelho operado. As sessões de treinos livres de sexta-feira vão mostrar se ele é capaz de o fazer.



"Desde a minha operação que tenho trabalhado arduamente para voltar a estar em forma. Se as coisas correrem bem nos primeiros treinos de sexta-feira e se o meu joelho se sentir bem depois da operação, espero estar forte", está convencido Lowes. "O objetivo, como sempre, é lutar na frente e voltar ao pódio."