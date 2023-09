Surprise : le championnat SBK à Portimão avec trois Honda SSP

Portimão est une perle du championnat du monde de Superbike, qui a été la toute première série à organiser un week-end de course sur le circuit ouvert en 2008. Le tracé est spectaculaire et les courses sont généralement très disputées et passionnantes. L'Autodromo Internacional do Algarva, long de 4592 mètres, est très apprécié des pilotes.

Pour le championnat du monde Supersport 300, Portimão est la finale de la saison, tout comme pour les pilotes du WorldSSP Challenge dans le cadre de la catégorie moyenne, entre autres Max Kofler(Ducati).

Le week-end prochain, cinq pilotes invités seront présents dans toutes les séries. En Championnat du monde Superbike, Gabriele Ruiu sera une nouvelle fois sur la ligne de départ avec une cinquième BMW. L'Italien participera à sa septième wildcard, après avoir été absent lors de deux courses sur trois à Aragón.

Yeray Ruiz a également pris le départ du championnat du monde Supersport à Aragón. Le jeune homme de 20 ans participe en fait cette année au Championnat d'Europe Moto2, mais il a prouvé sa vitesse en tant que champion d'Espagne Supersport 2022. Au MotorLand, il a décroché les respectables 12e et 15e places avec le team MDR Yamaha.

Le team Petronas Honda se charge d'une particularité. Outre les pilotes habituels Tarran Mackenzie et Adam Norrodin, une troisième CBR600RR sera engagée pour Muhammad Mohd - dit Ibrahim - Norrodin. Ibrahim est le frère d'Adam Norrodin, de deux ans son cadet, qu'il a remplacé en Aragón.

Dans le championnat du monde Supersport 300, les pilotes Kawasaki Tomas Alonso et Dinis Borges complètent le peloton. Les deux Portugais ont déjà participé à plusieurs reprises à cette série destinée aux jeunes pilotes.

D'ailleurs, en plus des trois championnats du monde, la superfinale R3 aura lieu à Portimão. Le seul participant germanophone est Mitja Borgelt de Rheda-Wiedenbrück en Allemagne.