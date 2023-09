Sorpresa: il campionato mondiale SBK a Portimão con tre SSP-Honda

In occasione dell'incontro del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Portimão, cinque piloti ospiti completeranno lo schieramento regolare. Lo schieramento di Petronas Honda nel Campionato Mondiale Supersport è impressionante.

Portimão è un gioiello del Campionato Mondiale Superbike, la prima serie in assoluto a tenere un weekend di gara sul circuito, inaugurato nel 2008. Il tracciato è spettacolare e le gare sono per lo più competitive ed emozionanti. I 4592 metri dell'Autodromo Internacional do Algarva sono molto apprezzati dai piloti.

Per il Campionato mondiale Supersport 300, Portimão è il finale di stagione, così come lo è per i piloti del WorldSSP Challenge nella categoria intermedia, tra cui Max Kofler (Ducati).

Il prossimo fine settimana saranno presenti cinque ospiti in tutte le serie. Nel Campionato Mondiale Superbike, Gabriele Ruiu porterà ancora una volta una quinta BMW sulla griglia di partenza. L'italiano farà la sua settima apparizione come wildcard, l'ultima ad Aragón dove si è ritirato in due delle tre gare.

Anche Yeray Ruiz ha partecipato al Campionato mondiale Supersport ad Aragón. Il ventenne quest'anno è impegnato nel Campionato Europeo Moto2, ma ha dimostrato la sua velocità come campione spagnolo Supersport nel 2022. Nel MotorLand ha ottenuto un rispettabile 12° e 15° posto con il Team MDR Yamaha.

Il Team Petronas Honda offre una caratteristica speciale. Oltre ai piloti abituali Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, una terza CBR600RR sarà utilizzata per Muhammad Mohd - detto Ibrahim - Norrodin. Ibrahim è il fratello di due anni più giovane di Adam Norrodin, che ha rappresentato ad Aragón.

Nel Campionato mondiale Supersport 300, i piloti Kawasaki Tomas Alonso e Dinis Borges completano lo schieramento. I due portoghesi hanno già partecipato più spesso alla serie junior.

A proposito: oltre ai tre campionati mondiali, a Portimão si svolgerà anche la Superfinale R3. L'unico partecipante di lingua tedesca è Mitja Borgelt di Rheda-Wiedenbrück, in Germania.