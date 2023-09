Surpresa: Campeonato do Mundo de SBK em Portimão com três SSP-Honda

Na reunião do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, em Portimão, cinco pilotos convidados vão completar o pelotão regular. O alinhamento da Petronas Honda no Campeonato do Mundo de Supersport é impressionante.

Portimão é uma joia do Campeonato do Mundo de Superbike, a primeira série a realizar um fim de semana de corrida no circuito, que foi inaugurado em 2008. O traçado é espetacular e as corridas são, na sua maioria, competitivas e emocionantes. O 'Autódromo Internacional do Algarva', com 4592 metros, é muito popular entre os pilotos.

Para o Campeonato do Mundo de Supersport 300, Portimão é o final da época, tal como para os pilotos do WorldSSP Challenge na categoria intermédia, incluindo Max Kofler (Ducati).

No próximo fim de semana, haverá cinco participantes convidados em todas as séries. No Campeonato do Mundo de Superbike, Gabriele Ruiu vai mais uma vez trazer um quinto BMW para a grelha. O italiano vai fazer a sua sétima participação como wildcard, mais recentemente em Aragão, onde se retirou em duas das três corridas.

Yeray Ruiz também competiu no Campeonato do Mundo de Supersport em Aragão. O jovem de 20 anos está a competir no Campeonato Europeu de Moto2 este ano, mas provou a sua velocidade como Campeão Espanhol de Supersport em 2022. No MotorLand, obteve um respeitável 12º e 15º lugares com a Team MDR Yamaha.

A Equipa Petronas Honda oferece uma caraterística especial. Para além dos pilotos habituais Tarran Mackenzie e Adam Norrodin, uma terceira CBR600RR será utilizada por Muhammad Mohd - chamado Ibrahim - Norrodin. Ibrahim é o irmão dois anos mais novo de Adam Norrodin, que representou em Aragão.

No Campeonato do Mundo de Supersport 300, os pilotos da Kawasaki Tomás Alonso e Dinis Borges completam o pelotão. Os dois portugueses já participaram mais vezes na série júnior.

A propósito: Para além dos três Campeonatos do Mundo, a Superfinal R3 terá lugar em Portimão. A única participante de língua alemã é Mitja Borgelt, de Rheda-Wiedenbrück, na Alemanha.