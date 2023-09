La Formule 1 évite Hockenheim : le championnat du monde de Superbike doit arriver

La dernière fois qu'un événement du championnat du monde de Superbike a eu lieu en Allemagne, c'était en 2017, sur le Lausitzring. Pour 2020, Dorna avait signé un contrat d'un an avec le Motorsport Arena d'Oschersleben, mais l'événement n'a pas pu avoir lieu en raison des ordonnances de la Corona émises par les autorités. L'événement n'a pas non plus pu être organisé en 2021 en raison de l'absence de sécurité de planification dans l'imbroglio politique des corona.

Par la suite, le contrat n'a pas été renouvelé, car depuis 2021, il existe un accord avec Most (Brüx) en Bohême du Nord, à quelques kilomètres seulement de la frontière germano-tchèque. Depuis lors, de plus en plus de fans y ont été accueillis chaque année, et ce lieu proche et avantageux est particulièrement attrayant pour les Saxons et les Bavarois, passionnés de sport automobile.

Avec le circuit de Hockenheim, situé dans la partie nord-ouest du Bade-Wurtemberg, au sud de la République, on a trouvé un lieu qui ne fait pas mal à Most, ni à Assen, au nord-est des Pays-Bas. Le contact a été établi par l'ADAC, partenaire depuis 1998 pour l'événement MotoGP sur le Sachsenring.

Sans Formule 1 en Allemagne, la catégorie reine de l'automobile fait encore le tour des circuits de Hockenheim et du Nürburgring en 2024, les circuits doivent s'assurer d'autres événements de haut niveau s'ils ne veulent pas disparaître dans l'insignifiance. Dans le sport de course moto, le championnat du monde de Superbike est la deuxième série internationale la plus importante après le MotoGP.

La dernière fois que la Formule 1 est venue en Allemagne, c'était à l'époque de Corona : en 2020, le Grand Prix de l'Eifel a été organisé sur le Nürburgring. Nous avons vu un Grand Prix d'Allemagne pour la dernière fois en 2019 sur le circuit de Hockenheim.

Le 27 septembre , le calendrier du championnat du monde MotoGP 2024 a été publié, traditionnellement, les plans SBK ne sont finalisés qu'ensuite. Les négociations avec le Hockenheim-Ring GmbH sont bien avancées, seule la recherche d'une date s'avère difficile. Actuellement, on discute d'un week-end en avril ou en juin, car c'est le seul moment où Hockenheim dispose encore de dates qui conviennent à la logistique du SBK. En effet, les courses d'Assen (avril) et de Donington Park (juin) sont alors prévues et Hockenheim se trouverait sur le chemin de l'aller ou du retour pour les équipes, dont la plupart sont basées dans le sud de l'Europe.

Dans le paddock, la perspective de courses en Allemagne est très bien accueillie, puisqu'il s'agit de l'un des principaux débouchés. Avec BMW, un constructeur allemand est représenté dans le championnat du monde Superbike avec deux équipes d'usine et quatre motos, le propriétaire de Ducati, Audi, est également favorable à une telle manifestation. Avec Marcel Schrötter, actuellement troisième du championnat du monde Supersport, l'Allemagne dispose d'un pilote de haut niveau dans la catégorie de cylindrée moyenne. Et il y a de bonnes chances pour que Philipp Öttl dispute une troisième saison dans la catégorie supérieure du Superbike et trouve une équipe compétitive - il existe plusieurs options prometteuses pour le Bavarois.

Hockenheim dispose d'une riche histoire depuis les débuts du championnat du monde Superbike, 24 courses y ont été disputées au total : de 1988 à 1997 ainsi qu'en 1999 et 2000. L'homologation du circuit correspond aux prescriptions SBK, à l'heure actuelle, seule une zone de dégagement asphaltée devrait être remplacée au moins partiellement par du gravier.