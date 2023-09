La Formula 1 evita Hockenheim: il Mondiale Superbike dovrebbe venire qui

L'organizzatore Dorna sta cercando di riportare in Germania il Campionato Mondiale Superbike e le sue classi di telaio. Le trattative con Hockenheim sono in fase avanzata.

L'ultima volta che si è svolto un evento del Campionato Mondiale Superbike in Germania è stato nel 2017, al Lausitzring. Per il 2020, Dorna aveva un contratto di un anno con la Motorsport Arena Oschersleben, ma l'evento non ha potuto svolgersi a causa dei regolamenti ufficiali Corona. Non è stato possibile recuperare l'evento nemmeno nel 2021, perché non c'era alcuna certezza di pianificazione nella confusione politica di Corona.

Successivamente, non è stato rinnovato il contratto perché dal 2021 è stato stipulato un accordo con Most (Brüx), nella Boemia settentrionale, a pochi chilometri dal confine tra Germania e Repubblica Ceca. Da allora, ogni anno, un numero sempre maggiore di fan è stato accolto in questa località, che è vicina e comoda e particolarmente attraente per gli appassionati di sport motoristici della Sassonia e della Baviera.

Con l'Hockenheimring nella parte nord-occidentale del Baden-Württemberg, situato nel sud della Repubblica, è stata trovata una sede che non fa male a Most, né ad Assen nel nord-est dei Paesi Bassi. Il contatto è avvenuto tramite l'ADAC, partner del MotoGP al Sachsenring dal 1998.

Senza la Formula 1 in Germania, la classe regina dell'automobile eviterà ancora Hockenheim e il Nürburgring nel 2024, i circuiti dovranno assicurarsi altri eventi di alto livello se non vogliono scomparire nell'insignificanza. Nelle competizioni motociclistiche, il Campionato mondiale Superbike è la seconda serie internazionale più importante dopo la MotoGP.

L'ultima volta che la Formula 1 è stata in Germania è stato ai tempi di Corona: nel 2020, il Gran Premio dell'Eifel si è tenuto al Nürburgring. L'ultima volta che abbiamo visto un Gran Premio di Germania è stato nel 2019 all'Hockenheimring.

Il 27 settembre è stato pubblicato il calendario del Campionato del Mondo MotoGP 2024, mentre tradizionalmente i piani della SBK vengono finalizzati solo in seguito. Le trattative con Hockenheim-Ring GmbH sono a buon punto, l'unica difficoltà è trovare una data. Attualmente si sta discutendo di un fine settimana di aprile o giugno, l'unico in cui Hockenheim ha ancora date disponibili e logisticamente adatte alla SBK. Perché in quel periodo sono in programma le gare di Assen (aprile) e Donington Park (giugno) e Hockenheim si troverebbe all'andata o al ritorno per i team, la maggior parte dei quali ha sede nell'Europa meridionale.

Nel paddock, la prospettiva di gareggiare in Germania è stata accolta con grande favore, in quanto si tratta di uno dei mercati di vendita più importanti. BMW, un produttore tedesco, è presente nel Campionato Mondiale Superbike con due team ufficiali e quattro moto, e anche Audi, proprietaria di Ducati, è favorevole a questo evento. Con Marcel Schrötter, attualmente terzo nel Campionato mondiale Supersport, la Germania ha un pilota di punta nella categoria delle medie cilindrate. E ci sono buone probabilità che Philipp Öttl corra una terza stagione nella classe Superbike e trovi una squadra competitiva: ci sono diverse opzioni promettenti per il bavarese.

Hockenheim ha una ricca storia che risale agli albori del Campionato Mondiale Superbike, con un totale di 24 gare disputate: dal 1988 al 1997, oltre che nel 1999 e nel 2000. L'omologazione del tracciato è conforme alle specifiche SBK; ad oggi, solo una zona di deflusso dell'asfalto dovrebbe essere almeno parzialmente sostituita da ghiaia.