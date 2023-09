A Fórmula 1 evita Hockenheim: O Campeonato do Mundo de Superbikes devia vir para cá

A promotora Dorna está a tentar trazer o Campeonato do Mundo de Superbikes e as suas categorias de enquadramento de volta à Alemanha. As negociações com Hockenheim estão bastante avançadas.

A última vez que houve um evento do Campeonato Mundial de Superbike na Alemanha foi em 2017, então no Lausitzring. Para 2020, a Dorna tinha um contrato de um ano com a Motorsport Arena Oschersleben, mas o evento não foi autorizado a realizar-se devido aos regulamentos oficiais da Corona. O evento também não pôde ser realizado em 2021 porque não havia certeza de planeamento na confusão política da Corona.

Posteriormente, não houve renovação do contrato porque, desde 2021, existe um acordo com Most (Brüx), no norte da Boémia, a poucos quilómetros da fronteira germano-checa. Desde então, cada vez mais adeptos têm sido acolhidos neste local todos os anos, e este local próximo e conveniente é particularmente atraente para os entusiastas do desporto automóvel da Saxónia e da Baviera.

Com o Hockenheimring na parte noroeste de Baden-Württemberg, localizado no sul da república, foi encontrado um local que não prejudica Most, nem Assen no nordeste dos Países Baixos. O contacto foi feito através da ADAC, parceira da prova de MotoGP no Sachsenring desde 1998.

Sem a Fórmula 1 na Alemanha, a classe real do automobilismo continuará a evitar Hockenheim e Nürburgring em 2024, os autódromos terão de assegurar outros eventos de alto nível, se não quiserem desaparecer na insignificância. Nas corridas de motas, o Campeonato do Mundo de Superbike é a segunda série internacional mais importante, a seguir ao MotoGP.

A última vez que a Fórmula 1 esteve na Alemanha foi nos tempos do Corona: em 2020, o Grande Prémio de Eifel foi realizado em Nürburgring. A última vez que vimos um Grande Prémio da Alemanha foi em 2019, no Hockenheimring.

Em 27 de setembro, foi publicado o calendário para o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024. Tradicionalmente, os planos da SBK só são finalizados depois. As negociações com a Hockenheim-Ring GmbH estão bem avançadas, a única dificuldade é encontrar uma data. Atualmente, está a ser discutido um fim de semana em abril ou junho, uma vez que esta é a única altura em que Hockenheim ainda tem datas disponíveis que são logisticamente adequadas para o SBK. É que, nessa altura, estão agendadas as corridas de Assen (abril) e Donington Park (junho) e Hockenheim estaria na viagem de ida ou de regresso das equipas, a maior parte das quais sediadas no sul da Europa.

No paddock, a perspetiva de corridas na Alemanha foi muito bem acolhida, uma vez que se trata de um dos mercados de venda mais importantes. A BMW, um construtor alemão, está representada no Campeonato do Mundo de Superbike com duas equipas de fábrica e quatro motos, e a Audi, proprietária da Ducati, também é favorável a este evento. Com Marcel Schrötter, atualmente terceiro no Campeonato do Mundo de Supersport, a Alemanha tem um piloto de topo na categoria de média cilindrada. E são boas as hipóteses de Philipp Öttl correr uma terceira época na classe de topo das Superbike e encontrar uma equipa competitiva - há várias opções promissoras para o bávaro.

Hockenheim tem uma história rica desde os primórdios do Campeonato do Mundo de Superbike, com um total de 24 corridas realizadas: de 1988 a 1997, bem como em 1999 e 2000. A homologação da pista está em conformidade com as especificações da SBK; a partir de hoje, apenas uma zona de asfalto teria de ser, pelo menos parcialmente, substituída por gravilha.