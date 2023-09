Dominique Aegerter (Yamaha): "¡Ahí es donde debemos estar!"

Portimão no era un circuito completamente nuevo para Dominique Aegerter cuando se pasó al Campeonato del Mundo de Supersport en 2021. Después de todo, la pista portuguesa había estado en el calendario de Moto2 desde 2020. Pero a pesar de su increíble porcentaje de victorias del 61% y un porcentaje de podios incluso del 79%, el piloto suizo "solo" consiguió una victoria y un tercer puesto en Portimão.

No obstante, Aegerter tiene las miras puestas en su debut con la Superbike.



"Mi objetivo para Portimão es estar constantemente en el top-10 y luchar por el honor del mejor clasificado entre los privados y los debutantes, porque ahí es donde debemos estar", anunció el piloto de 32 años. "Tengo muchas ganas de correr de nuevo en Portimão. Quiero hacer un buen papel desde el principio este fin de semana. El circuito es muy especial, casi único, por su buena mezcla de curvas rápidas y lentas, que en su mayoría se abordan a ciegas, los numerosos cambios de elevación y la larga recta de salida y llegada, que primero sube y luego vuelve a bajar en la zona de frenada hasta la primera curva. Una vuelta es como una montaña rusa".

Aegerter no viaja al Autódromo Internacional do Algarve sin estar preparado. Su lesión en el hombro, que todavía le molestaba en Aragón, ha seguido mejorando, y un test en Portimão a principios de temporada significa que ya dispone de datos de puesta a punto.



"El fin de semana pasado no fue todo lo bien que quería. Pero eso es historia y ahora empezamos de nuevo. En los últimos días le he dado un poco de descanso a mi hombro. Pasé el breve descanso en Barcelona, Lisboa y Portimão", reveló el piloto de Yamaha. "Hicimos un test al principio de la temporada. Así que ya tenemos datos con los que trabajar antes de que empiece el fin de semana de carreras. Eso es sin duda un punto a favor".