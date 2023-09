Dominique Aegerter (Yamaha) : "C'est là qu'est notre place !"

Portimão n'était pas un circuit totalement nouveau pour Dominique Aegerter lorsqu'il est passé au championnat du monde Supersport en 2021. En effet, depuis 2020, la piste portugaise était inscrite au calendrier du Moto2. Mais malgré son incroyable taux de victoires de 61% et un taux de podiums atteignant même 79%, le Suisse n'a pu remporter 'qu' une victoire et une troisième place à Portimão.

Pour ses débuts en Superbike, Aegerter s'est néanmoins fixé de grandes ambitions.



"Mon objectif pour Portimão est d'être constamment dans le top 10 et de me battre pour l'honneur du privé et du rookie le mieux placé, car c'est là que nous avons notre place", a annoncé le pilote de 32 ans. "J'ai hâte d'être à Portimão et de pouvoir y rouler à nouveau. Je veux être très performant dès le début de ce week-end. Le circuit est très spécial, presque unique, en raison de son bon mélange de virages rapides et lents, abordés pour la plupart à l'aveugle, de ses nombreux dénivelés et de sa longue ligne droite de départ et d'arrivée, qui commence par monter avant de redescendre dans la zone de freinage vers le premier virage. Un tour, c'est comme les montagnes russes".

Aegerter ne se rend pas à l'Autódromo Internacional do Algarve sans préparation. Sa blessure à l'épaule, qui le préoccupait encore en Aragón, s'est encore améliorée et des données de réglage sont déjà disponibles grâce à un test à Portimão en début de saison.



"Le week-end dernier, ça ne s'est pas passé aussi bien que je le voulais. Mais c'est de l'histoire ancienne et maintenant nous repartons de zéro. Ces derniers jours, j'ai laissé mon épaule se reposer un peu. J'ai passé cette courte pause à Barcelone, Lisbonne et Portimão", a révélé le pilote Yamaha. "Nous avons fait un test en début de saison. Nous avons donc déjà des données avec lesquelles nous pouvons travailler avant le début du week-end de course. C'est certainement un plus".